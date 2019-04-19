Бюджет: скорректировать нельзя оставить

|
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области направили в правительство региона предложения по корректировке областного бюджета. Документ сформирован по предложениям председателей комитетов, членов бюджетного комитета Заксобрания. В частности, парламентарии настаивают на обеспечении финансирования ряда социально значимых направлений, таких как дифференциация заработных плат бюджетников, строительство и ремонт капитальных объектов, обеспечение лекарствами и других.
Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова пояснила, что в рамках работы над пакетом предложений было проведено заседание комитета, где подробно обсуждались пункты постановления Законодательного собрания к закону о бюджете на 2019 год. «Были проработаны все самые тяжёлые и острые вопросы, которые мы не смогли реализовать при принятии основного закона. Мы получили информацию о состоянии дел на текущий момент и доработали предложения для майской корректировки», – сказала Наталья Дикусарова. Особо депутат отметила две проблемы, о которых было сказано в обращении к правительству. Первая – это межбюджетные отношения. «У нас очень много вопросов по средствам, которые выделены муниципальным образованиям. Выяснилось, что в ряде муниципальных образований первого уровня средства на заработную плату работников бюджетной сферы предусмотрены всего лишь на полгода. Поэтому территории не приступили к дифференциации зарплаты, так как не понимают, на какой ресурс могут рассчитывать», – сказала председатель бюджетного комитета.
Вторая проблема касается софинансирования государственных программ со стороны муниципальных образований. В 2018 году по настоянию муниципалитетов был зафиксирован единый подход к этому вопросу, то есть теперь для всех программ у одной территории должен быть один и тот же уровень софинансирования. «Во исполнение этого решения было принято распоряжение правительства Иркутской области, в котором были установлены конкретные объёмы софинансирования в процентах, – сказала Наталья Дикусарова. – И мы увидели интересную картину. Для ряда муниципальных образований по сравнению с 2018 годом эти проценты софинансирования были увеличены без каких-либо консультаций. Нам логика такого решения не ясна. В регионе тот же самый уровень бюджетной обеспеченности, депутаты выступают за наращивание помощи муниципалитетам из областного бюджета, потому что в этом есть необходимость. А правительство при этом настаивает, чтобы муниципалитеты больше вкладывали из своих скромных бюджетов на софинансирование по государственным программам! Мы не можем понять, что изменилось по сравнению с 2018 годом, чтобы по ряду муниципальных образований был принят подобный подход».
В пакете предложений по корректировке бюджета области содержится более 16 направлений. Помимо упомянутых задач, парламентарии обратили внимание правительства, в частности, на необходимость финансирования ремонта и строительства детских садов и школ в разных населённых пунктах области, проблемы недофинансирования массового и детского спорта, отсутствие средств на капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей. Большой блок посвящён вопросам здравоохранения, в том числе недофинансированию ряда направлений, таких как вакцинация населения, обеспечение лекарственными препаратами, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.
Особое внимание предлагается уделить проектированию и строительству Детского медицинского центра в Иркутской области. По инициативе депутатов Законодательного собрания в бюджет 2018 года были заложены средства на предпроектные работы, но в бюджете на 2019 год средства на проектирование центра отсутствуют.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...