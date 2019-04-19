Бюджет: скорректировать нельзя оставить

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области направили в правительство региона предложения по корректировке областного бюджета. Документ сформирован по предложениям председателей комитетов, членов бюджетного комитета Заксобрания. В частности, парламентарии настаивают на обеспечении финансирования ряда социально значимых направлений, таких как дифференциация заработных плат бюджетников, строительство и ремонт капитальных объектов, обеспечение лекарствами и других.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова пояснила, что в рамках работы над пакетом предложений было проведено заседание комитета, где подробно обсуждались пункты постановления Законодательного собрания к закону о бюджете на 2019 год. «Были проработаны все самые тяжёлые и острые вопросы, которые мы не смогли реализовать при принятии основного закона. Мы получили информацию о состоянии дел на текущий момент и доработали предложения для майской корректировки», – сказала Наталья Дикусарова. Особо депутат отметила две проблемы, о которых было сказано в обращении к правительству. Первая – это межбюджетные отношения. «У нас очень много вопросов по средствам, которые выделены муниципальным образованиям. Выяснилось, что в ряде муниципальных образований первого уровня средства на заработную плату работников бюджетной сферы предусмотрены всего лишь на полгода. Поэтому территории не приступили к дифференциации зарплаты, так как не понимают, на какой ресурс могут рассчитывать», – сказала председатель бюджетного комитета.

Вторая проблема касается софинансирования государственных программ со стороны муниципальных образований. В 2018 году по настоянию муниципалитетов был зафиксирован единый подход к этому вопросу, то есть теперь для всех программ у одной территории должен быть один и тот же уровень софинансирования. «Во исполнение этого решения было принято распоряжение правительства Иркутской области, в котором были установлены конкретные объёмы софинансирования в процентах, – сказала Наталья Дикусарова. – И мы увидели интересную картину. Для ряда муниципальных образований по сравнению с 2018 годом эти проценты софинансирования были увеличены без каких-либо консультаций. Нам логика такого решения не ясна. В регионе тот же самый уровень бюджетной обеспеченности, депутаты выступают за наращивание помощи муниципалитетам из областного бюджета, потому что в этом есть необходимость. А правительство при этом настаивает, чтобы муниципалитеты больше вкладывали из своих скромных бюджетов на софинансирование по государственным программам! Мы не можем понять, что изменилось по сравнению с 2018 годом, чтобы по ряду муниципальных образований был принят подобный подход».

В пакете предложений по корректировке бюджета области содержится более 16 направлений. Помимо упомянутых задач, парламентарии обратили внимание правительства, в частности, на необходимость финансирования ремонта и строительства детских садов и школ в разных населённых пунктах области, проблемы недофинансирования массового и детского спорта, отсутствие средств на капитальный ремонт объектов дополнительного образования детей. Большой блок посвящён вопросам здравоохранения, в том числе недофинансированию ряда направлений, таких как вакцинация населения, обеспечение лекарственными препаратами, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.

Особое внимание предлагается уделить проектированию и строительству Детского медицинского центра в Иркутской области. По инициативе депутатов Законодательного собрания в бюджет 2018 года были заложены средства на предпроектные работы, но в бюджете на 2019 год средства на проектирование центра отсутствуют.

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