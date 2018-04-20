Бюджет пополняется лесом

В 2017 году объём налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет Иркутской области вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и составил 6,6 млрд рублей. За тоже время плата за использование лесов в областной бюджет увеличилась в 4,4 раза и составила более 1 млрд рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Послании о положении дел в Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год.
Глава Приангарья отметил, что вклад этой отрасли в бюджет региона раньше был незаслуженно мал.
– С первых дней работы в должности Губернатора Иркутской области я поставил задачу своей команде навести порядок в лесной отрасли. Сейчас мы видим достаточно динамичное развитие в секторе лесопереработки, – сообщил Сергей Левченко.
Вместе с развитием технологий переработки леса, в сентябре 2017 года на территории Иркутской области началась реализация пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины. Совместно со всеми заинтересованными ведомствами была усилена работа по борьбе с незаконными рубками. Благодаря этому впервые за много лет произошло снижение незаконных рубок уже на 53% относительно аналогичного периода прошлого года, а объёмы лесозаготовок в регионе выросли.
– Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем её совершенствовать. Сказанное мной сейчас можно рассматривать как соответствующее поручение министерству лесного комплекса Иркутской области, – подчеркнул глава региона.
В 2017 году приказами Минпромторга России были признаны завершёнными четыре приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов, рассмотрено пять новых заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить производство пиломатериалов, мебельных щитов, клееного бруса, ДСП, профильных деталей из древесины, применяемых в строительстве. Новые проекты позволят создать 1400 дополнительных рабочих мест.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 115,8%, по производству целлюлозы, бумаги и картона – 103,3%. Удельный вес отраслей ЛПК в общем объёме обрабатывающих производств Иркутской области превысил 20%. Объём отгруженной продукции предприятий ЛПК за последние пять лет вырос более чем в два раза и составил более 120,5 млрд рублей.
Сергей Левченко также сообщил о новой законодательной инициативе руководства региона, родившейся из обращений граждан – пенсионеров, инвалидов и малоимущего населения, а также и от глав муниципальных образований. Сейчас граждане получают древесину для собственных нужд на корню, но не всегда есть возможность самостоятельно её заготовить: отсутствует специальная техника, транспорт, навыки.
– Внесён в Законодательное cобрание законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление пиломатериалов жителям Иркутской области для строительства и ремонта жилых домов и хозяйственных построек в виде дополнительной меры социальной поддержки. В 2019 году на эти цели запланировано выделить не менее 50 тыс. кубометров пиломатериалов. Это будет хорошим стимулом для развития индивидуального жилищного строительства, – заявил Сергей Левченко.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Вошедшие в ковчег
Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства.
С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение косн...
Лучшие отделения Пенсионного фонда России
Пенсионный фонд России подвел итоги конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. Сегодня в ходе заседания Правления Пенсионного фонда, прошедшего в Москве, Председатель Правления ПФР Антон Дроздов ...
ПФР подвел итоги переходной кампании 2017 года
Пенсионный фонд России подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК).
Информация для граждан России и Израиля
Пенсионный фонд обращает внимание на то, что по вопросам назначения пенсии в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 6...