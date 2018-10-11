Бюджет-2018 прирос на 10 миллиардов

Четвёртая сессия Законодательного собрания, прошедшая под председательством Сергея Сокола, стала, по сути, первой рабочей сессией, вобравшей в себя более 30 неотложных вопросов, включая более двух десятков законодательных актов.

Доходы по осени считают

Хотя сессия планировалась на середину октября, острая нужда муниципалитетов в финансовых средствах заставила на неделю сдвинуть сроки и провести корректировку областного бюджета-2018.

Комментируя принятие новой редакции бюджета-2018, спикер Сергей Сокол выразил удовлетворение достигнутыми результатами:

– В муниципалитетах давно ждут финансовой помощи, и мы считаем, что внесённые поправки позволят им благополучно дожить до конца года. Мы добавили территориям средства на сбалансированность бюджетов, на выполнение обязательств перед работниками образования. Это поможет избежать ситуации, которая нередко случалась ранее, когда из-за нехватки средств учителям не выплачивалась зарплата за декабрь. Значительная часть денежных средств будет направлена в жилищно-коммунальное хозяйство для успешного проведения отопительного сезона. Восемьсот миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт социальных объектов: детских садов, школ и больниц. Я читаю, что в первую очередь надо помогать тем муниципалитетам, которые наиболее эффективно работают, развивая собственное производство.

Как сообщила министр финансов области Наталья Бояринова, ещё в середине августа Управление федеральной налоговой службы региона, взвесив налоговый потенциал Приангарья, сделало прогноз поступлений до конца года. Согласно этим прогнозам, в бюджет-2018 должно дополнительно поступить 10,3 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В целом доходы от налоговых и неналоговых поступлений, то есть заработанных самой областью, составят более 125 млрд рублей, а с учётом федеральных трансфертов и того более – 149,6 млрд рублей.

В расходную часть бюджета-2018 войдут целевые средства в размере 1,4 млрд рублей. Они будут направлены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет в дошкольных образовательных учреждениях, на приобретение материально-технического оборудования для детских поликлиник, лекарственное обеспечение, мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры. При этом на 1,4 млрд рублей предлагается сократить объём целевых федеральных средств. Это, по словам министра, связано в первую очередь с заключением месяц назад соглашения с Минприроды РФ, по которому эти средства направляются на корректировку проекта по ликвидации отходов БЦБК.

На увеличение расходов, не имеющих целевого назначения, предлагается дополнительно предусмотреть более 10 млрд рублей. Из них треть предлагается направить в качестве субвенций на общее и дошкольное образование, с целью выполнения в полном объёме обязательств по выплате зарплаты работникам муниципальных образовательных учреждений. Инвестиционные расходы планируется увеличить на 2,3 млрд рублей. Эти деньги будут вложены в объекты с высокой степенью готовности, а также на завершение капитальных ремонтов объектов социальной сферы.

Более 600 млн рублей дополнительных ассигнований выделяется здравоохранению. В первую очередь они будут направлены на приобретение машин скорой помощи, в частности реанимационных автомобилей, на оснащение областных медицинских учреждений современным оборудованием и на увеличение объёмов оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи.

Учтены и потребности муниципальных образований первого и второго уровня. Их бюджеты предлагается дополнительно пополнить 2,4 млрд рублей. В общей сложности общий объём межбюджетного регулирования составит 9,1 млрд рублей, что выше прошлогоднего уровня более чем на 1 млрд.

В ходе первого чтения депутаты утвердили расходы бюджета-2018 в размере 152,9 млрд рублей, а дефицит в объёме 3,3 млрд рублей. В перерыве сессии комитет по бюджету рассмотрел законопроект во втором чтении, внеся в него ряд поправок, предложенных как губернатором, так и депутатами. Они, как сообщила председатель комитета Наталья Дикусарова, увеличивают ассигнования на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, перераспределяют денежные средства на ряд строящихся объектов, выделяют деньги на приобретение квартир для медработников Киренской районной больницы.

Пожарные получат прибавку к пенсии

По инициативе группы депутатов областного парламента внесены изменения в два областных закона, касающихся пожарной безопасности в Иркутской области. Они предлагают введения дополнительных мер социальной поддержки работникам МЧС.

Как рассказала один из авторов поправки, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова, поводом послужило письмо в Законодательное собрание. В нём сообщалось о несправедливости по отношению к работникам областной пожарной службы, лишённым надбавки к пенсии, которую получают пенсионеры аналогичной пожарной службы федерального подчинения.

– Люди выполняют одну и ту же работу, одинаково рискуют жизнью, а пенсии им почему-то положены разные. Мы проанализировали опыт других регионов и пришли к единодушному выводу, что это неравенство нужно ликвидировать.

Поправки, вносимые в законы, назначают доплату к пенсии в размере 5 тыс. рублей. Она будет предоставляться из средств областного бюджета работникам государственных противопожарных служб, которые непосредственно связаны с тушением пожаров и

проведением аварийно-спасательных работ, имеющим непрерывный стаж работы более 15 лет.

– Мы подсчитали расходы бюджета, и должна вас заверить, что они не такие большие и не смогут подорвать бюджет, – успокоила Наталья Дикусарова. – В следующем году право на получение доплаты наступит всего лишь у 112 человек. Это составит менее 5 млн рублей, в следующем году – 5,7 млн и в 2021 году – 6,6 млн рублей.

По мнению председателя комитета по собственности и экономической политике Николая Труфанова, принимаемые меры социальной поддержки окажут положительное влияние на стабилизацию кадрового состава пожарно-спасательной службы Иркутской области, а также позволят повысить престиж профессий пожарных и спасателей.

Законопроект был принят на сессии в первом чтении, работа над документом будет продолжена.

Льготы сохранятся, несмотря на повышение пенсионного возраста

Пенсионная реформа, увеличившая срок выхода на пенсию, заставила депутатов заблаговременно откорректировать законы, предоставляющие социальные льготы людям пожилого возраста. Точкой отсчёта для их получения станет не момент получения страховой пенсии, а возраст. Так, например, льготы по транспортному налогу по-прежнему будут предоставляться мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, женщинам по достижению 55-летнего возраста, а также лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию.

На сегодняшний день в области действует более десятка законов, предоставляющих меры социальной поддержки медицинским работникам и работникам культуры, проживающим в сельской местности и рабочих посёлках, ветеранам труда и спорта, сельским педагогам и отдельным категориям работников государственных учреждений. Чтобы сохранить эти льготы, на сессии принят в первом чтении даже специальный закон «Об изменении условий предоставления мер социальной поддержки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями в сфере пенсионного законодательства». Он, как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, начиная с 1 января 2019 года, гарантирует, что мужчины, достигшие 60 лет, а женщины – 55 лет, могут по-прежнему рассчитывать на получение мер социальной поддержки.

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