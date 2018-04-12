«Быть частью большого мира»

В Иркутске пройдёт первый благотворительный фестиваль.

Первый Благотворительный весенний фестиваль добрых дел пройдёт в Иркутске 22 апреля с 10:00 до 22:00 в Иркутске на арт-заводе Доренберг (ул. Баррикад, 51/1). Организатором фестиваля выступил депутат городской думы Алексей Распутин.

Проект направлен на популяризацию благотворительности среди иркутян и гостей города. Организаторы решили объединить некоммерческие и коммерческие организации, тех, кто готов оказывать помощь, и тех, кто нуждается в помощи.

Благотворительный фестиваль – это площадка для коммуникаций, это возможность выбрать удобный и приятный способ помогать и возможность развиваться, расширять базу доноров и волонтёров, знакомиться друг с другом, увеличивать количество добрых дел в одном городе.

«Мы планируем, что у нас будет около 100 участников фестиваля, 12 рабочих часов. Насыщенная программа. Мероприятия, включённые в программу, будут проводиться строго по расписанию. Это удобно, потому что присоединиться к нам можно в любое время, выбрать любые интересующие вас мероприятия и приехать именно на них», – отметил депутат Алексей Распутин.

Участником Благотворительного фестиваля может стать каждый вне зависимости от возраста, пола и национальности. Вы можете предложить то, что умеете и что имеете. Например, привезти одинокую бабушку на какое-нибудь мероприятие, чтобы она окунулась в праздничную атмосферу благотворительного фестиваля. Или сделать благотворительную покупку на фестивале. Вы можете подписать авторскую открытку и отправить её прямо с фестиваля одинокому ветерану. А можете просто принести ненужную для вас любую вещь и передать её в дар фонда. А можете поддержать любой проект и целенаправленно оказать ему финансовую поддержку.

В течение всего дня фестиваля будут работать бесплатные мастер-классы от ведущих организаций Иркутска, ярмарка-продажа иркутских рукодельниц, аукционы, концертная площадка, книгообмен, обмен вещей, фотозона, площадка для сбора пластиковых бутылок, детская аллея с мольбертами и игровой комнатой, игры, квесты и благотворительные столы.

«Мы обязательно будем резать праздничный торт и удивлять. Мы подготовили интереснейшие проекты, к нам присоединились уникальные люди. Вы точно сможете найти у нас то, чего никогда не встречали. И увидеть то, что никогда не видели. Но самое главное, что вы сможете в этот день благо дарить – быть важной частью большого и доброго мира», – подытожил Алексей Распутин.

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