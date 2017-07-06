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Безопасные и качественные
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
06 Июля 2017 г.
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Как реализуется федеральный приоритетный проект «Безопасные качественные дороги», оценил исполняющий обязанности председателя правительства области Руслан Болотов. Он посетил несколько объектов дорожного ремонта в городе Ангарске.

В 2017 году Ангарскому городскому округу выделено 120 млн рублей на ремонт свыше 15 км дорог. Из девяти объектов на шести работы уже завершены, сообщил глава муниципалитета Сергей Петров.

– Документация подготовлена своевременно, к работам приступили в апреле, – пояснил Сергей Петров. – В Ангарске на протяжении нескольких лет дороги – приоритетная задача. Но без поддержки области и федерации мы такие темпы бы не удержали. Очень признательны, что областное правительство на федеральном уровне сумело решить задачу привлечения средств в рамках дорог агломерации. Мы рассчитываем, что это поможет нам избавить ангарчан от плохих дорог как таковых в течение нескольких лет.

На одном из объектов параллельно ведутся работы в рамках двух приоритетных проектов: «Безопасные качественные дороги» – отремонтировано около двух километров ул. Ленина, осталось установить дорожные знаки и нанести разметку; по проекту «Формирование комфортной городской среды» ведется благоустройство общественной территории с установкой малых архитектурных форм и освещения.

– Государство такими проектами чётко расставило приоритеты, которые необходимо достичь. Средства концентрируются, и максимальный результат можно получить в сжатые сроки. Уже в этом году будут видны значительные изменения, – подчеркнул Руслан Болотов.

Он отметил, что работы в Ангарске идут с опережением графика почти на месяц. Руслан Болотов обратил внимание муниципалитетов на то, что «Безопасные качественные дороги» – проект, рассчитанный на несколько лет, и уже сейчас необходимо готовить документацию и проходить экспертизу на объекты следующего года: в 2018 году Ангарскому городскому округу планируется выделить ещё 70 млн рублей на дорожное хозяйство.

– Проект для субъекта очень важный. Те средства, которые сегодня пойдут по целевым задачам в три наши крупные муниципалитета, связанные в агломерацию, – это существенное улучшение работы в части дорожного хозяйства. На многих территориях таких работ не велось достаточно давно, на примере Шелехова это очевидно, – отметил Руслан Болотов.

В Шелехове и в Иркутске к работам уже приступили. В Шелехове параллельно ведётся работа по заключению контрактов, которую необходимо ускорить, подчеркнул и.о. председателя правительства.

– Безусловно, мы будем оценивать, как муниципалитеты могут организовать работы – соблюдение сроков, качество, а также важно то, как жители оценят эту работу, – подчеркнул Болотов.

На всех объектах, где ведутся работы по приоритетному проекту, применяется инструментальный контроль, ведётся независимая экспертиза, что позволяет выявить недостатки ещё во время приёмки работ и оперативно их устранить. Кроме того, установлены требования по допуску техники к работам – такой, как на федеральных трассах.

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