Безграничный мир художников

Так уж сошлись звёзды, но в Иркутске почти одновременно были представлены две прекрасных выставки иркутских художников – Юрия Квасова и Валерия Чевелёва. И обе они были приурочены к семидесятилетним юбилеям авторов.

Выставка Квасова открылась в Иркутском художественном музее на улице Ленина 18 января. На ней представлены портреты наших знаменитых и пока ещё не очень знаменитых земляков: Александра Вампилова, Валентина Распутина, Владимира Гуркина, Дениса Мацуева, Виталия Венгера, Владимира Скифа, а также Баймышева, Андрея Щуко, Виталия Барышникова и многих, многих других. Перечислять этот ряд можно долго. И вот что интересно: свой первый портрет из этой серии – Александра Вампилова – художник написал с оригинала тогда ещё никому не известного драматурга из Сибири. Да и сам художник был тогда мало кому известен. Сейчас Юрий Квасов считается признанным мастером портрета. В его галерее знаменитых земляков насчитывается уже более ста портретов, и очередь из желающих попозировать и увековечить свой лик не иссякает....

Так как выставка только открылась, будет проходить в Художественном музее более месяца, и каждый может увидеть её воочию, я не стану о ней говорить более, поскольку, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...

На другой же выставке, увы, уже закрывшейся 22 января, мне хотелось бы остановиться подробнее. Хотя бы потому, что её уже нельзя будет увидеть – работы художника снова разойдутся по частным коллекциям и музеям, из которых они и были на представлены на эту выставку.

А. Выборов: «Приятно, оказывается, находиться среди классиков Скифов...»

Открывали её три прекрасных портрета: Александра Пушкина и двух наших земляков-современников – журналистки Анны Невзоровой и поэта Василия Козлова.

Пушкин отдыхает в стогу, скинув сапоги, отбросив в сторону трость и цилиндр. И чувствуется, что ему очень хорошо, что вот-вот родятся новые стихи. На картине будто изображён как раз тот момент, о котором говорил сам поэт: «И пальцы просятся к перу. Перо к бумаге. Минута – и стихи свободно потекут...». Именно миг такого блаженного состояния Александра Сергеевича и удалось очень точно передать художнику.

Анна Невзорова на портрете напоминает блоковскую Незнакомку, только что шляпа у неё без вуали, да вместо сырости Петербурга – белые сугробы вокруг. Лицо слегка печально, но одухотворено и удивительно красиво. Кажется, в такую женщину просто невозможно не влюбиться! Что и происходило, кстати, с автором этих строк в давние времена нашего с ней знакомства.

Художник Ю. Квасов и его именитые посетители

Портрет Василия Козлова неоднозначен, как, впрочем, и сам поэт.

И, по словам художника, ему очень долго пришлось подбирать к этому полотну соответствующий пейзаж за окном. Им стала в итоге ранняя осень. Сам же поэт изображён со своим всегдашним не то ироничным, не то внимательным прищуром глаз. Правая рука его сжата в кулак, ладонь левой раскрыта. Что говорит одновременно и о замкнутости, и об открытости поэта, и о том, что в свой внутренний мир он готов впустить не каждого. На столе возле поэта, сидящего в кресле, лежат книги, а на подоконнике стоят часы, но... без циферблата.

Когда я спросил художника: «Почему?», – он ответил, что у творческих людей нет времени в привычном всем понимании. Они живут вне его властных объятий, поскольку творят свой собственный неповторимый мир.

Вот этот собственный, неповторимый мир и присущ подавляющему большинству картин Валерия Чевелёва. Один только его монгольский цикл чего стоит! Эти бескрайние степи. Эти немыслимые по цветовой гамме закаты. Эти лошади со скачущими на них наездниками. Эти бескрайние отары овец и юрты, разбросанные по бескрайним просторам...

И всё гармонично, лаконично, просто, как проста бывает только неповторимость очень талантливого человека...

***

От редакции: во время нашего пребывания в Художественном музее известный иркутский поэт Владимир Скиф озвучил присутствующим гостям свой экспромт, посвящённый Юрию Квасову и героям его юбилейной выставки. Нам сие произведение показалось интересным, поскольку по-своему, уже с поэтической точки зрения описывает эту картинную галерею знаменитостей Иркутска, которую, надеемся, многие иркутяне и гости города ещё смогут посетить. Посему с разрешения автора мы и решили его представить нашим читателям.

Летописец

Ах, Юрий Квасов – летописец,

Живой истории творец.

Свою скрижаль в полотнах высек

И к нам приблизил наконец!

Он – соглядатай, он – свидетель

Великих и разгромных дней.

Служитель вечности, радетель

Земли и сущего на ней.

Связуя кистью жизнь и время,

Он на полотнах – царь и бог.

Запечатлел людское племя,

Как будто Нестор двух эпох.

Здесь люди самых разных граней,

Характеров и высоты...

Портретов много поздних, ранних,

Они – то сложны, то просты.

Здесь светожители, актёры,

В которых явлен этот свет...

И в нас направленные взоры

Несут вопрос или ответ.

В былое устремлённый Венгер,

Летучий Виктор Егунов,

Распутин ясный, откровенный,

Вампилов, старший из сынов

Сибири нашей непокорной,

Заметной – посреди веков...

Вот мэтры русской драмы – Корнев,

Дейнеко, Юрий Жигарьков.

Вадим Семёнов клич исторгнул,

С богатырями жизнь связал.

А Савушкин – Василий Тёркин!

О нём Твардовский написал.

Галина Новикова – живо

Глядит с портрета в душу мне.

Барышников нерасторжимо

Сидит – с собой наедине.

Борис Десяткин, словно ворон,

Готов нацелиться в зенит.

Сокольников в берете чёрном,

Как ларь, верлибрами набит.

Дубровин, Шагин, Евтушенко,

Который вовсе не забыт.

Прошу запомнить хорошенько:

Здесь каждый чем-то знаменит.

Вот Смагин, явленный достойно,

Как истый русский дворянин.

Щуко сиятельный, спокойный,

Он – врач, и он такой один!

Священник Марк в любви, в молитве

За паству, чтоб жила без мук.

И Дмитрий Баймашев – отличный

Писателей и живописцев друг.

Мацуев яркий, вдохновенный,

Поэт и бизнесмен Бронштейн,

И в журналистике – надменный,

И на фейсбуке – Гимельштейн.

Все уместились в этом зале

Вблизи широт родной земли.

Всех кисти Квасова писали,

А нынче вы с картин сошли,

Чтобы пройтись, не торопиться,

Найти знакомые холсты,

Узреть себя и углубиться

В неповторимые черты.

Среди людей немало асов –

Тех, кто летает, дарит смех.

Но лучший ас из асов – Квасов,

Он вправду обессмертил всех!