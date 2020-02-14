Бездомный друг человека

Бродячие собаки – одна из проблем современных городов. К сожалению, ни власти, ин бизнес, ни сами горожане пока никак не могут решить, что делать с бездомными животными. А ведь они нередко становятся опасными. Между тем в Иркутской области ни в одном муниципалитете не состоялись конкурсы на подписание контракта на отлов бездомных собак и кошек – ни один предприниматель не стал в них участвовать.

Об этом 11 февраля на заседании рабочей группы в Законодательном собрании региона сообщила исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований (АМО) Иркутской области Зоя Масловская. В Иркутске, по ее словам, муниципалитету пришлось практически «стоять на коленях», чтобы уговорить «К-9» согласиться на срочный, а не постоянный контракт, и отловить хотя бы часть бездомных животных перед чемпионатом мира по бенди. В остальных же территориях ситуация совсем критическая. По словам Зои Масловской, там скоро обеспокоенные безопасностью детей отцы выйдут на улицу с ружьями, чтобы отстрелять собак.

Такая ситуация сложилась в связи с новым федеральным законодательством. В частности, оно предусматривает более жесткий контроль за процессом отлова животных, включая фото- и видеофиксацию. Кроме того, новые нормы требуют содержать животных до естественной смерти от старости или появления у них новых хозяев, за исключением случаев, когда собака неизлечимо больна или представляет опасность для общества. До этого же момента подрядчики собак отлавливали, стерилизовали, бирковали и отправляли обратно на улицу.

Соответственно, процесс отлова подорожал, не говоря о стоимости пожизненного содержания собаки. При этом областные власти подняли сумму, выделяемую на отлов одного животного, с 2500 рублей до 3600. Однако, по мнению зоозащитников и владельцев приютов, этой суммы также категорически недостаточно. Сейчас областная Служба ветеринарии говорит о повышении этой суммы до 5500 рублей. Как отметил председатель профильного комитета ЗС Роман Габов, и это вряд ли решит проблему – денег всегда будет мало.

Сейчас исполнительная власть Иркутской области подготовила корректировки регионального законодательства в связи с изменениями федерального. Однако как сам документ, так и ситуация с безнадзорными животными вызывают многочисленные вопросы у депутатов, представителей муниципалитетов, юристов и прокуратуры.

Как заявил исполняющий обязанности руководителя Службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко, в частности, законопроект предусматривает новую формулу расчета стоимости отлова и содержания животных, а также предполагает градацию сумм, выделяемых на собак и кошек. Однако этой градации юристы в документе не увидели. Депутат Лариса Егорова попросила рассказать, из каких конкретно сумм на отлов, содержание, стерилизацию складывается цифра в 3600 рублей. При этом она отметила, что только стерилизация собаки в Иркутской области обходится не менее чем в 2500 рублей. Кстати, она отметила, что самые высокие цены на эту услугу – в государственных ветеринарных клиниках региона. А Зоя Масловская сообщила, что не так давно к ним обратился мэр одной из северных территорий – ему в государственной ветеринарной клинике сделали расчет, согласно которому стерилизация одной собаки весом около 20 кг с учетом лекарств, расходных материалов и периода реабилитации составит от 8 до 15 тысяч рублей. Участники рабочей группы отметили, что Служба ветеринарии, устанавливающая цены для государственных клиник, могла бы предусмотреть льготные расценки на стерилизацию безнадзорных животных.

Что же касается раскладки суммы на отлов и содержание, то Сергей Шевченко затруднился в предоставлении такой информации, заявив, что расчеты еще ведутся. Между тем представители КСП Иркутской области нашли соответствующий нормативный акт Службы ветеринарии, действующий на текущий момент. Согласно ему, из 3600 рублей на отлов приходится 530 рублей, на транспортировку – 233 рубля, содержание в надлежащих условиях – 1767 рублей, оказание ветпомощи – 245 рублей, стерилизация – 559 рублей, умерщвление – 8 рублей, уничтожение трупов – 53 рубля.

Лариса Егорова отметила, что несколько лет назад в Иркутске открылся пункт льготной стерилизации животных, однако сейчас он находится в очень тяжелой финансовой ситуации, при этом Служба ветеринарии отказалась ему помогать. Сергей Шевченко подтвердил, что в задачи его ведомства не входит «помогать бизнесу делать деньги». Он также подчеркнул, что в государственной ветклинике на Красноказачьей бывают дни льготной стерилизации.

Вопросы к расчетам, которые правительство Иркутской области предлагает принять в ходе корректировки областного законодательства, возникли и у юристов областного парламента. Так, там предполагается, что смертность собак составит около 10%. Между тем федеральный закон допускает умерщвление животных только в исключительных случаях – по мнению юристов, 10% – слишком большое количество для таких исключений. Однако глава службы уверяет, что такие данные получены на основе специализированной литературы, а также консультаций с ветеринарами и теми, кто занимается отловом.

Зоя Масловская также напомнила, что отлов животных – областные госполномочия. И в отличие от других полномочий, делегированных регионом территориям, вместе с ними не переданы средства для создания штатной должности специалиста, который бы в местной администрации занимался этими вопросами, в том числе и контролем за качеством исполнения подрядчиками контрактов. Сергей Шевченко предложил ассоциации выйти с соответствующей законодательной инициативой. Зоя Масловская отметила, что формирование соответствующей методики – полномочия профильных министерств региона, но если они не могут справиться со своими обязанностями, то АМО готова взять на себя эту задачу.

Также участники рабочей группы вернулись к вопросу перспективы строительства муниципальных питомников – насколько это реально и решит ли проблемы безнадзорных животных в регионе. Очевидно, что это потребует значительного финансирования. Однако уже есть регионы, где строятся типовые питомники для муниципалитетов. Роман Габов отметил, что можно было бы построить в качестве пилотного проекта хотя бы приют для агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов и на нем «обкатать» стоимость и эффективность такого решения.

Лариса Егорова отметила, что это может быть гораздо лучше, чем сегодняшний подход с выделением денег на отлов, поскольку этот процесс никак не контролируется:

– Я была в шоке, когда предложила предыдущему руководителю Службы ветеринарии Борису Балыбердину съездить с депутатами и посмотреть на условия содержания животных в Карлуке, а он ответил – на каком основании я попаду на частную территорию?

У муниципальных же властей, как отметила Зоя Масловская, контрольных полномочий в этой сфере нет. В результате, по словам Ларисы Егоровой, «бюджетные деньги выбрасываются на ветер», поскольку их платят подрядчику, который отчитывается о полном выполнении задания, а реально отлавливает в лучшем случае – 50%.

В целом же по законопроекту у участников рабочей группы возникли большие сомнения, что стоит рассматривать законопроект во втором чтении на ближайшей сессии ЗС. Слишком много недоработок, а также еще планирующихся поправок. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании профильного комитета 13 февраля.

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