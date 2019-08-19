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Бесплатно проверить выходные параметры тонометров артериального давления можно в Иркутске
По инф. Телеинформа   
19 Августа 2019 г.
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В рамках выставки «Серебряный возраст» в Иркутске пройдет акция «Будь уверен! Будь Здоров!». С 29 августа по 4 сентября в «Сибэкспоцентре» все желающие могут бесплатно проверить выходные параметры тонометров артериального давления.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на организаторов акции – ФБУ «Иркутский ЦСМ».

– Основная цель проводимой акции – привлечение внимания населения к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также контролю за показаниями бытовых тонометров артериального давления. По статистике, в основном, жители регионов используют автоматические или полуавтоматические тонометры артериального давления как наиболее простые в эксплуатации. Стоит отметить, что автоматические и полуавтоматические тонометры проходят поверку один раз в 2 года, а механические один раз в год, – уточнили в центре стандартизации и метрологии.

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