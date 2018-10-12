Бесплатный проезд для участников и инвалидов ВОВ

По инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 1 октября 2018 года в регионе введён бесплатный проезд в общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– До внесения изменений стоимость проезда по единому или электронному социальному проездному билету была 150 рублей ежемесячно. Министерством организована замена действующих электронных социальных проездных билетов на новые, по которым участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут ездить бесплатно. В настоящий момент специалисты управлений соцзащиты на местах выдают билеты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – отметил Владимир Родионов.

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