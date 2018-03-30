Бесплатная дорога

С 1 по 31 мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному сопровождающему лицу будет предоставляться бесплатный проезд в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Безденежный проезд предоставляется во внутригосударственном сообщении в вагонах класса люкс, СВ, купейных вагонах и вагонах с местами для сидения всех категорий поездов.

Оформить бесплатный билет можно в кассах дальнего следования на основании паспортных данных и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу – удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны, удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Количество поездок, совершаемых пассажиром с сопровождающим в установленный период времени, не ограничено.

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