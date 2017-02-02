Беречь природное наследие

Участку под названием «Птичья гавань», расположенному в пойме Иркута, планируется присвоить статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом на депутатских слушаниях сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков.

По словам заммэра, администрация города совместно с министерством природных ресурсов и экологии региона инициирует внесение изменений в схему территориального планирования Иркутской области с тем, чтобы обозначить территорию «Птичья гавань» как ООПТ местного значения.

Данное решение было одобрено комиссией по рассмотрению предложений по определению особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе, их образования на территории Иркутской области. Также «Птичьей гавани» планируется присвоить категорию «антропогенный природный ландшафт».

В настоящее время минприроды региона совместно с администрацией Иркутска формирует пакет документов в адрес службы архитектуры Иркутской области для внесения изменений в схему территориального планирования.

На 2017 год комитетом городского обустройства разработан комплекс мер, направленных на привлечение внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения объектов природного наследия на территории Иркутска. Так, на четырёх ООТ и ООПТ местного значения будут проводиться уборка и благоустройство.

Кроме того, для горожан будут организованы экологические субботники с посадкой деревьев. Эту тему на депутатских слушаниях обсудили по инициативе депутата думы города Александра Якубовского.

– Что касается сада Томсона, комитетом создана рабочая группа по развитию и сохранению этой территории. В её деятельности принимают участие администрация, потенциальные инвесторы, депутаты думы, общественные организации. Разработана концепция развития сада, которая предусматривает благоустройство, создание нескольких целевых зон, ландшафтного парка, строительство научного выставочного центра, теплиц для выращивания декоративных растений, – сказал Евгений Дроков.

Глава Ленинского округа Иркутска Елена Федорова добавила, что восстановление сада поддержано мэром Дмитрием Бердниковым и одобрено общественностью. Это является приоритетной задачей в 2017 году.

Окончательный план развития сада Томсона будет готов в первой половине 2017 года. Возможность финансирования мероприятий из средств городского бюджета обсудят в феврале.