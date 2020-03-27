Белорусы сняли фильм о Байкале

Иркутян приглашают на презентацию фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного Моря». Лента, снятая студией исторических фильмов «Мастерская Владимира Бокуна» при поддержке Международного фонда «Наука вокруг нас», входит в проект «100 имен Беларуси». В Иркутске показ организован белорусским клубом «Кривичи».

Ещё 150 лет назад крупнейшее озеро планеты Байкал считалось практически необитаемым. Ученые светила в один голос утверждали: кроме омуля да еще нескольких биологических видов там никакой жизни нет. Значит, и исследовать нечего. Лишь несколько ссыльных из белорусских земель им не поверили и все же рискнули.

Бенедикт Дыбовский родился за шесть тысяч километров от Байкала – в Беларуси в имении Адамарин неподалеку от Молодечно. Получил блестящее образование, сделал неплохую карьеру. Уже к 30 годам он профессор зоологии Варшавского университета. Экспедиции по всему миру, награды, признание в научных кругах и блестящее будущее.

Но в 1863 году вспыхнуло восстание против царского самовластия. Остаться в стороне Дыбовский не мог. В итоге – арест, суд. И приговор – смертная казнь!

После ходатайства самого Отто фон Бисмарка казнь заменили каторгой. Казалось, на научной карьере можно поставить крест: в суровых сибирских условиях хоть бы выжить. Но даже оказавшись не лесоповале, Дыбовский продожал исследования.

Благодаря Бенедикту Дыбовскому и его друзьям, занимавшимся изучением Байкала и его окрестностей, мир заново открыл это священное море. Ученый описал много новых, доселе неизвестных науке видов рачков, открыл голомянку и прочую живность озера.

Презентация фильма состоится 29 марта в 16:30 в Иркутском планетарии в 130 квартале по адресу: Иркутск, улица Седова, 30. Вход по пригласительным билетам после регистрации по телефону 8-902-17-06830 – Алег Рудаков.

По инф. Телеинформа

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