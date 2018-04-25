Бдительные читатели МГ помогли устранить бардак в снабжении льготными "дачными" билетами

В Иркутске с середины апреля начали выдавать бесплатные проездные билеты на садоводческие маршруты. В областном центре их должны распространять через киоски «Иркутскпечати», однако, некоторые горожане столкнулись с тем, что билетов нет. В частности, об этом сигнализировали в редакцию газеты для пенсионеров «Мои года» пожилые читатели, больше всех заинтересованные в реализации льготы.
В организации подтвердили, что такие проблемы действительно возникали, но заверили: "Они носили точечный характер и были оперативно решены".
– У нас контракт на распространение билетов заключён с 15 апреля. Сегодня возникла в одном месте нехватка, но мы буквально за час устранили эту проблему, подвезли необходимое количество билетов, – рассказали в «Иркусткпечати». – Как только узнаём о таких ситуациях, сразу же решаем вопрос. Всего билеты у нас распространяются по всему городу в 21 киоске.
Пункты выдачи, напомним, определялись областными управлениями социальной защиты населения. В Минсоцразвития Иркутской области отметили, что ранее в ведомство поступали звонки от горожан, которые сообщали об отсутствии самих пунктов выдачи билетов. Специалисты министерства проверили эту информацию, она не подтвердилась. Теперь сотрудники ведомства обязательно проведут проверку по наличию проездных в киосках.
СПРАВКА:
Месячный проездной билет на май выдается гражданам, имеющим право на льготы, с 15 апреля по 10 мая, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и решения о праве на бесплатный проезд этим видом транспорта, выданное управлением соцзащиты по месту жительства.
Всего в 2018 году по заказу министерства соцразвития региона Иркутская областная типография №1 изготовила 155 тысяч месячных проездных билетов на садоводческие маршруты.
По вопросу наличия проездных билетов в киосках «Иркусткпечати» можно обращаться по телефону организации: 8(3952)59-14-13.
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В Иркутске с середины апреля начали выдавать бесплатные проездные билеты на садоводческие маршруты. В областном центре их должны распространять через киоски «Иркутскпечати», однако, некоторые горожане столкнулись с тем, что билетов нет. В частности, об этом сигнализировали в редакцию газеты для пенсионеров «Мои года» пожилые читатели, больше всех заинтересованные в реализации льготы.
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