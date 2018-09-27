Байкал уже не священный?

Малое Море или большая сливная канава?

На озере в акватории Малого Моря складывается неблагоприятная санитарная обстановка, особенно это характерно для летнего времени.

Учёные Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) получили новые результаты оценки санитарно-микробиологического состояния акватории Малого Моря. По данным учёных, в четырёх из восьми исследованных заливов зафиксировано неблагоприятное санитарно-микробиологическое состояние.

Специалисты в июне-августе 2018 года в рамках грантовой поддержки фонда «Озеро Байкал» отобрали пробы поверхностного и придонного слоёв воды в средней части Малого Моря (залив Хужирский), его южной части (заливы Хужир-Нугайский и Мухор) и юго-западной части в проливе Ольхонские Ворота (заливы Хул, Куркут, Тутай, Загли и бухта Базарная).

В отобранных пробах зафиксировано значительное (от 2,5 до 7%) превышение и вредоносных примесей и бактерий. Учёные сделали вывод, что качество воды в заливах Мухор, Загли и Куркут, а также в бухте Базарная не соответствует санитарным нормам. Наихудшим качество воды оказалось в бухте Базарная. В заливе Хужир-Нугайский нашли энтерококки в количествах, превышающих сигнальные значения. Это означает, что в воды залива поступило свежее фекальное загрязнение.

Так что на Байкале, по данным учёных, складывается неблагоприятная санитарная обстановка. Ситуация усугубляется в летнее время, когда озеро массово посещают туристы. Растёт число судов, фиксируется сброс некачественно очищенных сточных вод из прибрежных населённых пунктов и туристических объектов. Наиболее популярным местом отдыха в летнее время считается Малое Море озера Байкала, соответственно, здесь антропогенная нагрузка очень высока.

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