Байкал под охраной экспертов

На очередном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» 20 июля рассмотрели итоги выездного заседания МРГ в Иркутске, степень участия группы в международном форуме «Байкал как участок всемирного природного наследия: 20 лет спустя» в Улан-Удэ и в Байкальском экологическом водном форуме в Иркутске, который пройдет в сентябре 2017 года.
Кроме того, были утверждены планы работы на осеннюю сессию и выездных мероприятий по трем регионам (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область) до конца 2017 года.
Руководитель МРГ «Байкал» Сергей Тен и председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева проинформировали членов группы, что принято принципиальное решение все вопросы законодательного обеспечения охраны и предотвращения загрязнения Байкальской природной территории, обеспечения требований в области охраны окружающей среды будут проходить через экспертную оценку МРГ «Байкал».
– Сегодня на рассмотрении комитета по экологии находятся четыре проекта федеральных законов, которые касаются охраны и использования озера Байкал и Байкальской природной территории. Это три законопроекта по экологической экспертизе (в разной степени проработки) и законопроект «О внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» (в целях установления особого режима хозяйственной деятельности в границах водоохранной зоны озера Байкал). Мы договорились, что до осенней сессии они должны быть проработаны и по ним будет подготовлено решение комитета, – отметила Ольга Тимофеева.
Сергей Тен пояснил, что членам межфракционной рабочей группы «Байкал» необходимо до 12 сентября 2017 года получить отзывы на представленные законопроекты от региональных исполнительных и законодательных органов власти, общественных и профессиональных организаций. Также им нужно подготовить статистку сдерживающего воздействия Государственной экологической экспертизы на социально-экономическое развитие Байкальского региона, сообщает пресс-служба депутата.
– В Иркутске мы такую экспертную группу уже создали и провели первое рабочее совещание. Все приглашенные отметили, что вступающие с 2018 года изменения Государственной экологической экспертизе, где обязательной ГЭЭ будет подлежать проектная документация объектов первой категории, критерии которых на сегодняшний день установлены постановлением правительства, практически ничего не меняет в отношении Байкальской природной территории и Центральной экологической зоны. Так что, к оценке представленных законопроектов нужно отнестись серьезно. Второй момент – есть понимание того, что программа «Уникальный Байкал» будет поддержана, однако на данный момент она не принята и отложена до второго квартала 2018 года. Поэтому у нас есть время провести тщательный, с привлечением экспертного сообщества мониторинг всех законопроектов, который в той или иной степени затрагивают интересы БПТ и ЦЭЗ. И только затем, подготовить выверенный пакет законопроектов, которые мы будем рекомендовать на рассмотрение и принятие в ГД РФ, – отметил Сергей Тен.
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