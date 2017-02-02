Байкал под охраной

Ход реализации мероприятий федеральной государственной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» обсуждался на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ под председательством министра Сергея Донского.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в прошлом году по данной программе в регионе велись работы по четырём объектам. Так, на первом этапе реконструкции канализационных сооружений правого берега города Иркутска выполнены работы по приёмной камере, зданию ультрафиолетовой установки, сливной станции, зданию решёток, трансформаторным подстанциям. Ожидается, что в эксплуатацию они будут запущены в марте текущего года.

В феврале планируется завершение строительства первой очереди нового полигона твёрдых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе, а в июне завершится техническое перевооружение котельной в Свирске. В декабре прошлого года определён подрядчик муниципального контракта по берегоукреплению реки Китой в Ангарске. Всего в 2016 году в рамках программы «Охрана озера Байкал» Иркутской области было выделено 1,1 млрд рублей.

В 2017 году запланированы работы по второй очереди реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, строительству канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в Свирске, полигона ТБО в посёлке Михайловка Черемховского района, демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском.

Финансовые средства из федерального бюджета на реализацию в Иркутской области мероприятий в рамках программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» в этом году предусмотрены в объёме около 1,6 млрд рублей.

Сергей Левченко заявил на совещании об острой потребности в увеличении лимитов из средств федерального бюджета в рамках данной программы. Так, чтобы в текущем году завершить строительство мусорного полигона в Михайловке, нужно дополнительно 58,3 млн рублей. Готовы к старту инвестиционные проекты по строительству полигонов твёрдых коммунальных отходов в Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах. Для их реализации требуется софинансирование из федеральной казны в размере 415 млн рублей.

В январе правительство области направило в Минстрой России бюджетную заявку на финансирование в 2018 – 2020 годах строительства и реконструкции целого ряда очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это необходимо сделать в Слюдянском районе в населённых пунктах Култук, Ангасолка, Слюдянка, в Ольхонском районе в посёлке Хужир, селе Еланцы, местности Имел-Кутул, в Иркутском районе в посёлке Листвянка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.