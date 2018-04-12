«Байкал-данс». 25 мгновений

Международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс» уже два с половиной десятилетия – одна из главных примет иркутской весны.

Юбилейный фестиваль взбудоражил в прошедшие выходные город. О том, что во Дворце спорта праздник танца, знали даже таксисты, подвозившие из разных концов города зрителей, «на глазок» определявшие: «Вы на «Байкал-данс?»! За три дня соревнований на паркет вышли более полутора тысяч спортсменов – от начинающих до чемпионов России и мира. Фестивалю аплодировали около 5000 зрителей. По традиции соревнования начали школьники на фестивале «Хрустальные ступени».

Оксана и Виктор Белобородовы

Будет ли ребёнок заниматься танцами как видом спорта, станет ли чемпионом – вопрос личного выбора, – говорит директор «Иркутской школы спортивного бального танца» Оксана Белобородова. – А вот умение танцевать – необходимое качество культурного человека, отличающее его от персонажа из уличной толпы. Не зря в царской России во всех военных учебных заведениях, инженерных институтах – там, где растили национальную элиту, бальные танцы были обязательным предметом. Меня радует, что в прошлом году министр образования страны повернулась в сторону танцев. Пока подобное начинание рассматривается как эксперимент. Мы этим живём уже 25 лет. В 1999 году была создана Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Иркутская школа спортивного бального танца», которая работает со школами, занимаясь с учениками бальными танцами как образовательным предметом. Мы учим тому, что каждому человеку необходимо уметь двигаться под музыку, так же, как дышать, как питаться. Движение – это жизнь. Когда человек точно понимает, что делает его тело, соотносит то, что делает с музыкой, у него появляются совершенно другие, новые ощущения.

Самый большой в регионе танцевальный клуб «Байкал-данс» – явление многогранное. Созданная в 1993 году Областная детская общественная организация «Танцевальный клуб «Байкал-данс» сегодня объединяет около 1200 школьников из десяти школ города Иркутска и Иркутской области. Четверть века назад клуб «Байкал-данс» стал основоположником спортивного танцевального движения в Иркутской области. За время работы клуба в нём занималось более пятнадцати тысяч жителей Иркутской области.

«Байкал-данс» уже много лет остаётся и самым успешным танцевальным клубом Иркутской области. Здесь тренируются более ста спортсменов. Среди спортивных пар, воспитанников клуба, – немало прославивших своих учителей значимыми победами: финалисты, призёры и победители чемпионатов и первенств России. Спортсмены «Байкал-данс» не раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Белобородов Илья и Виктория Кочкина четырежды представляли нашу страну на чемпионатах мира в составе сборной России по танцевальному спорту. В клубе подготовлено восемь чемпионов и победителей первенств России, более тридцати призёров и финалистов чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту, четырнадцать танцоров международного класса, шесть мастеров спорта, более тридцати кандидатов в мастера спорта. «Байкал-данс» остаётся среди ведущих клубов России.

Множество событий, несколько поколений танцоров, участие в сотнях конкурсов, приносивших и победы, и огорчения, десятки осуществлённых творческих проектов – всё это уже история ТК «Байкал-данс». Что изменилось за двадцать пять лет работы?

– Время стремительно течёт, меняется страна, многое стало другим и в нашем виде деятельности, не изменилось отношение, – отвечает руководитель ТК «Байкал-данс» Виктор Белобородов. – Взаимоотношения человека с музыкой и творчеством, взаимоотношения человека со своим телом, его пониманием и совершенствованием, взаимоотношения людей между собой. Во все времена, с учётом исторического контекста, эти три основы остаются незыблемыми в нашем жанре. Именно эти три составляющие привлекали нас и в момент создания клуба и сейчас сохраняют желание заниматься спортивными танцами. Тренер имеет возможность наблюдать, как люди меняются по всем этим трём направлениям – и маленькие, которых привели на занятия родители, и взрослые, принявшие решение самостоятельно. Видишь, как через некоторое время они становятся лучше. Почему мы не ограничиваемся только тренировками, ведущими к спортивным результатам? Есть близкие по эстетическому наполнению виды, где спортивная составляющая значительно больше, там акценты делаются не на музыкальность номера, не на красоту движений и драматургию взаимоотношений партнёров, а на техническое совершенствование сложных элементов. Нам хочется сохранить творческую, эстетическую, эмоциональную привлекательность танца. Фестиваль «Байкал-данс» – это не только соревнования и мастер-классы с ведущими тренерами мира, но и большая программа, включающая концертные номера. К юбилейному турниру мы приготовили для зрителей много сюрпризов, в которых принимают участие все занимающиеся в разных возрастных группах клуба дети.

Высокий уровень фестиваля «Байкал-данс» не раз отмечался гостями и зрителями. Подтверждением этого стало официальное признание: в 2011 году организаторам фестиваля была вручена почётная премия «Экзерсис» за достижения в развитии танцевального спорта в России.

Два номера неизменно особенно ожидаемы в вечерней программе турнира: всегда вызывающий овации, покоряющий строгостью классических форм вальс и флешмоб, который заполняет паркет яркостью и энергией, собирает больше ста танцоров.

Судейская бригада, оценивавшая мастерство танцевальных дуэтов в этом году, представляла около полутора десятков городов России и несколько стран мира – Испанию, Нидерланды, Польшу, Молдову, Литву, Латвию, Турцию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину. Все гости единодушно оценили высокий уровень проведения турнира и особенно благодарили организаторов за красочность и разнообразие вечерней концертной программы. Заместитель председателя судейского комитета ФТСАРР Елена Колобова, возглавлявшая судейство турнира, назвала «Байкал-данс» « самым творческим турниром Сибири».

«Байкал-данс» никогда не оставляет публику без красивых профессиональных сюрпризов. Не только тренеры клуба, но и приглашённые постановщики работают с танцорами. К юбилейному турниру для постановки танцев пригласили востребованную сегодня в нашей стране, хорошо известную иркутянам по работе в Школе современной хореографии «Шаги» Анну Куликову. Два стильных номера «Алые паруса» и «Сирены» вовлекли зрителей в стихию свежих сценических образов.

Премьерный показ номера «Ритмы сердца» состоялся несколько месяцев назад и сразу произвёл впечатление и на зрителей, и на профессионалов. Тренер «Байкал-данс» Светлана Мецгер поставила его на девичью группу юниорского поколения клуба. Этот удивительный танец исполняют шестнадцать девушек, алые платья которых составляют единое полотно, полыхающее яркостью цвета в постоянном ритмичном движении. Многоликий, переливающийся пластичностью образ хореографии воспринимается как гимн танцу.

Следом на паркет турнира «Байкал-данс» вышли именитые гости – трёхкратные чемпионы мира по латиноамериканской программе Габриэль Гоффредо и Анна Матус (Молдова). Они подарили восхитительную самбу, одним из её танцевальных элементов мастера сделали подчёркнутую пульсацию, горячей волной охватывающую танцора Latin . Из-за жёсткого графика выступлений пара смогла прилететь в Иркутск только на сутки. На юбилейном вечернем представлении зрители увидели пять блистательных номеров от Габриэля и Анны.

Те, кто знаком с турниром «Байкал-данс» уже много лет, наверняка вспомнили, как самые известные в конце прошлого века московские пары, имевшие титул чемпионов СССР Владимир и Алёна Колобовы и Игорь и Иветта Кондрашовы показали на одном из турниров совместное шоу, приготовленное специально для иркутского зрителя. На паркете воскресного танцевального вечера «Байкал-данс-25» произошёл уникальный баттл: трёхкратные чемпионы мира по Latin Габриэль Гоффредо и Анна Матус против трёхкратных чемпионов мира по Standard Дмитрия Жаркова и Ольги Куликовой (Москва). Дмитрий и Ольга не первый раз приезжают на «Байкал-данс».

Кстати, хозяева турнира продолжили вечный спор между представителями Latin и Standard, предложив танцевальную композицию, где в итоге победила классика – элегантные пары, пролетевшие в лёгком квикстепе.

У фестиваля «Байкал-данс» есть свой гимн, строчки которого можно произнести как пожелание юбилярам:

До свиданья, праздник танца,

Нам с тобою не расстаться,

Пусть метут снега и льют дожди!

И пускай, меняя моды,

Пронесутся дни и годы –

Будут ещё встречи впереди!

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