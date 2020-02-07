Баня: праздник не кончается!

На улице Алмазной в микрорайоне Первомайский открылась после длительного перерыва и основательного ремонта общественная баня. Праздник!

Для жителей микрорайона он действительно не кончается с завершением новогодних гуляний. Почти три десятилетия они ждали этот подарок: ввод в строй отремонтированного здания общественной бани на улице Алмазной.

По словам председателя Совета ветеранов № 17 Зои Хвостовой, особенно ждали жители, проживающие в частном секторе, получившие этот подарок на минувшей неделе, некоторые пришли на открытие со своим банным инвентарем.

На торжественное открытие этого такого необходимого социального объекта прибыла команда из мэрии во главе с мэром Дмитрием Бердниковым, который подчеркнул важность его введения в строй, отремонтированного в рамках социально-государственного партнерства силами города и предпринимателей.

В самом помещении жителей ждут отрадные изменения. Все комнаты отделаны в современном стиле, оборудованы всем необходимым, отделка из сосны и дуба привлекает внимание клиентов, кроме стандартных атрибутов и комнат для душевых, парной, раздевалок, появился массажный кабинет.

По словам директора бани Альбины Дамбаевой, в дальнейшем появится буфет, бассейн и другие новшества, которые будут облегчать общение людей и пребывание в этом заведении; кроме того, планируется предоставление льготных скидок для пенсионеров.

– Это будет точка притяжения, центр общения многих пожилых людей, ветеранов, – отметила Зоя Хвостова. За прошедшие долгие десятилетия жители неоднократно обращались к депутатам разного уровня и вот, наконец, при непосредственной помощи мэра наши жители получили долгожданный подарок.

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