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Бабушка проживает в опасных для жизни условиях
По инф. Телеинформа   
12 Февраля 2020 г.
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Пенсионерка из Иркутской области проживает в опасных для жизни условиях

СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о плохих жилищных условиях, в которых проживает 83-летняя женщина.

Пенсионерка из Иркутской области проживает в опасных для жизни условиях

Как сообщает пресс-служба ведомства, в материале «Вести Иркутск» идет речь о том, что ветхий дом представляет реальную опасность для жизни и здоровья пенсионерки. Проверка проводится по признакам халатности в отношении должностных лиц администрации деревни Тахтамай Чунского района и социальных служб по оказанию должного внимания пожилой женщине. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По инф. Телеинформа

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