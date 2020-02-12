Бабушка проживает в опасных для жизни условиях

С начала 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ по Иркутской области увеличилось количество обращений от граждан о невыплате социальной доплаты к пенсии. Следует отметить, что до окончания 2019 года федеральную социальную доплату устанавливали и выплачивали органы ПФР. Теперь же, согласно вступившему в силу законодательству, начиная с 1 января 2020 года неработающие пенсионеры, доход которых ниже установленного прожиточного минимумам пенсионера в области, будут получать региональную социальную доплату от Министерства социального развития, опеки и попечительства.