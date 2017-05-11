Автомобиль для участковых

Новым служебным автомобилем обзавелись участковые уполномоченные отдела полиции № 4, расположенного в Ленинском округе. Ключи от машины им вручил депутат думы Иркутска по избирательному округу № 6 Григорий Резников.

Автомобиль приобрели по просьбе полицейских – раньше им приходилось добираться до мест происшествия на общественном транспорте. Теперь появилась возможность более оперативно реагировать на сигналы от жителей. Кроме того, патрулирование обширной территории, где проживает около 8 тысяч человек (станция Батарейная, посёлок Вересовка, Второй городок, близлежащие садоводства), ощутимо упростится.

– Год назад нам участковые пообещали навести порядок в районе. Год прошёл, порядок есть. И мы выполняем своё обещание, дарим вам этого вороного коня, и вы должны быть не просто лучшими участковыми, вы должны быть примером для всех участковых города Иркутска, – обратился к коллективу полицейских Григорий Резников.

По словам старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 4 Олега Нефедьева, с началом дачного сезона возрастает количество мелких правонарушений и краж. Поэтому летом средство передвижения будет особенно востребованным, так как задержание нарушителей по горячим следам – залог успешного раскрытия преступлений.