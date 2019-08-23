Автобус для детей

Шесть многодетных семей получат микроавтобусы за счёт средств областного бюджета. Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

В региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства определили победителей конкурса по предоставлению автотранспорта семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году участие в нём приняла 21 семья.

– Иркутская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, учредивших подобный конкурс. Он направлен на укрепление института семьи и проводится уже пятый год. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019 – 2024 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения», – сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

В предыдущие годы победу в конкурсе отпраздновала 21 многодетная семья. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году – три семьи, в 2015 году – две семьи, в 2016-м – три семьи, в 2017-м – три семьи, в 2018-м – четыре семьи. В этом году ещё шесть победителей. Микроавтобусы получат семьи из Шелехова, Усолья-Сибирского, а также Заларинского, Черемховского, Иркутского и Тулунского районов. Награждение победителей состоится 25 сентября.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ