«Авиатор» обновляется

Игровой зал спорткомплекса «Авиатор» открылся после капитального ремонта в Иркутске. Строительные работы начались летом 2017 года. Была заменена электрика, сантехника, системы отопления и водопровода, демонтированы старые и установлены новые окна и двери, отремонтирована кровля, обустроены подмостки, выполнены кладка стен и установка витражей, приведён в порядок фасад здания.

Из городского бюджета на ремонт было выделено 10 млн рублей. Ремонтные работы в спорткомплексе будут продолжены. В этом году запланирована реконструкция здания стадиона, где будут обустроены раздевалки и пункт проката спортивного инвентаря, а в следующем – обустройство зала силовой подготовки в помещении рядом с игровым залом.

– Этот спортивный комплекс построен почти 60 лет назад. Два года назад при передаче муниципалитету его состояние оставляло желать лучшего. И мы приняли решение провести здесь капитальный ремонт, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Поддержка и развитие спорта, особенно детского и юношеского, – одна из основных наших задач. Мы обязательно продолжим эту работу. В этом году откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на Синюшиной горе. Запланировано строительство других спортивных объектов.

В рамках открытия здесь прошёл товарищеский матч по мини-футболу среди детских команд. Также состоялось награждение команды Центра спортивной подготовки Иркутска по хоккею с мячом, занявшей первое место в финале всероссийских соревнований «Плетёный мяч» среди юношей 2005 г. р. (данный результат показан иркутской командой впервые за десять лет). Глава города Дмитрий Бердников вручил команде сертификат на приобретение спортивного инвентаря и экипировки на сумму 200 тыс. рублей. Следует отметить, что теперь команда тренируется на стадионе «Авиатор».

Сегодня в игровом зале СК «Авиатор» работают секции по мини-футболу и волейболу детско-юношеских спортивных школ городского департамента образования и муниципального учреждения «Центр спортивной подготовки» управления по физической культуре и спорта администрации Иркутска.

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