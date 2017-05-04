На железнодорожном вокзале Иркутска прошёл торжественный митинг, приуроченный к отправке агитационного поезда «Армия Победы». Воинский эшелон из 12 вагонов с техникой, платформой для артистов будет следовать до Екатеринбурга с остановками в Красноярске, Юрге, Новосибирске, Омске и Тюмени. Ветеранов Великой Отечественной войны, служащих военного гарнизона, кадетов, юноармейцев и других участников мероприятия приветствовал мэр города Дмитрий Бердников.

– Эта уникальная акция, организованная министерством обороны страны, позволяет продемонстрировать мощь российской армии и вспомнить, как это было в годы Отечественной войны. Иркутский вокзал – особое место для горожан. Здесь, как нигде, жива память о тех, кого провожали на фронт. До 9 мая остались считанные дни. Сегодня мы чтим память о фронтовиках, не вернувшихся с поля боя, и благодарим ветеранов за великую Победу. Низкий вам поклон, – отметил Дмитрий Бердников.

На платформе вокзала Иркутск-Пассажирский прошёл концерт бригады агитпоезда и вокально-инструментального ансамбля «Порт Артур». Кроме этого, организована демонстрация образцов техники и вооружения 1941–1945 годов, работа передвижного музея, торговля продукцией «Военторга», пункт приёма на военную службу по контракту.

В мероприятии также участвовали губернатор Сергей Левченко, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, председатель городской общественной организации ветеранов войны (труда), Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Баранов.