АО «Труд» подводит итоги 2018 года

На площадке центрального офиса АО «Труд» стартовало совещание руководителей компании с директорами филиалов и структурных подразделений, главными инженерами, заместителями директоров по производству.

Как сообщает пресс-служба компании, трехдневное мероприятие подводит итоги работы акционерного общества в уходящем году и служит отправной точкой дорожного сезона-2018.

Какие изменения произошли в градостроительном законодательстве в 2017 году, насколько эффективно работает дорожно-строительная техника, как успешно внедряются в производство процессы автоматизации планирования и отчетности, каковы основные нюансы лабораторного контроля качества, содержания автомобильных дорог – эти и другие вопросы участники обсудили сегодня.

Впереди еще два насыщенных дня, в ходе которых предстоит рассмотреть целый комплекс тем, волнующих дорожную отрасль, подробно разобрать все недочеты, с которыми пришлось столкнуться в 2017 году, оценить перспективы развития компании на последующие годы, наградить за работу отличившиеся подразделения.

Как отмечает генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин, основная цель итогового совещания – анализ того, в какой мере удалось удержаться в рамках принятой в акционерном обществе пятилетней стратегии развития 2016-2020.

– Здесь происходит живой диалог, в ходе которого мы получаем обратную связь: что видят руководители на местах, с какими сложностями им приходится сталкиваться, что можно улучшить, изменить. Очень важно, чтобы наши позиции синхронизировались, и чтобы все работали на достижение положительного результата, – добавляет Сергей Томшин.

В этом году 14 филиалов АО «Труд» работали на 43 объектах (с учетом переходящих) в Забайкальском крае и Амурской области, на Сахалине и Курилах, в Иркутской области и Бурятии. «Труд» ввел в эксплуатацию порядка 150 километров дорог. Производственные филиалы компании были полностью обеспечены работой, задействована вся имеющаяся техника.

По инф. Телеинформа

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