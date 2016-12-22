АО «Труд» подвело итоги 2016 года

Итоговое совещание с директорами филиалов, главными инженерами, заместителями директоров по производству филиалов компании и Центральной производственной базы прошло на площадке центрального офиса Иркутска с 20 по 22 декабря 2016 года.
В этом году 16 филиалов акционерного общества «Труд» работали на 53 объектах в Забайкальском крае и Амурской области, на Сахалине и Курилах, в Якутии, Иркутской области и Бурятии. «Труд» ввел в эксплуатацию более 206 километров дорог. Заново построено 9 километров дорог, реконструировано 63 километра, отремонтировано свыше 130 километров.
В ходе итогового совещания обсуждались вопросы стратегии развития предприятия, внедрения новых технологий в дорожном строительстве. АО «Труд» выступает первопроходцем применения на территории Сибири и Дальнего Востока теплых асфальтобетонов, метода холодного ресайклинга, макрошероховатых слоев и органоминеральный смеси для устройства дорожных одежд.
Директорам филиалов рассказали о внедрении технического регламента Таможенного союза «О безопасности автомобильных дорог», контроле качества выполняемых работ в 2016 году и задачах на 2017 год, были затронуты вопросы законодательства в области охраны труда, а также изменения в области трудового права и другие темы.
По традиции были определены лучшие филиалы компании по итогам работы дорожного направления в 2016 году. Первое место присуждено Ленскому филиалу АО «Труд», директор Дмитрий Баранов, второе место у Чернышевского филиала, директор Юрий Володин, третье место – Могочинский филиал, директор Денис Дамдинов, лучшей признана производственная база Соловьевского филиала, директор Андрей Щеглов.
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