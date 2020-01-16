Ангелы бывают разные

В Усадьбе Сукачева 17 января откроется выставка «Зов ангелов». Иркутянам покажут работы мастеров декоративно-прикладного искусства и профессиональных художников, сообщает пресс-служба музея.

Посетители выставки смогут увидеть ангелов в самых разных образах: на полотнах и в скульптуре, в изделиях из бересты и дерева, рукодельных куклах, декупаже шкатулок, росписи тарелок, бисероплетении и вязании крючком.

Так, например, творческая студия «Кедровка» представляет добрых улыбчивых ангелов-домовят. Эти «солнечные» ангелы напоминают о волшебных снах, игрушках, мультфильмах и, конечно же, о домовенке Кузе.

Инициатором выставки выступила Анна Рядинская – дизайнер интерьеров, флорист, художница, не раз выставлявшаяся в Усадьбе Сукачева. Она собрала в едином пространстве выставки работы более 30 авторов со всей Иркутской области, чтобы подарить иркутянам и гостям города положительные эмоции, наполнить их души верой в лучшее.

Выставка будет работать до 9 февраля 2020 года.

По инф. Телеинформа

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