Андрей Чернышев вручил новый автомобиль управлению образования Киренского района

В субботу, 15 июня в Киренске прошли торжественные мероприятия к 90-летию района. С юбилеем жителей территории поздравил депутат Государственной Думы, основатель Благотворительного Фонда «Сибирский Характер» Андрей Чернышев.

– Очень рад находиться здесь с вами в этот торжественный день, – сказал Андрей Чернышев. – Как депутат, которому вы доверили представлять ваши интересы в Государственной Думе, активно участвую в жизни Киренского района. Отрабатываю буквально все обращения. Уделяю должное внимание как системным вопросам федерального и регионального масштаба, так и просьбам личного характера. За время сотрудничества удалось решить вопрос по ремонту и подключению теплосетей в Киренске. Гражданам с ограниченными возможностями теперь не нужно ездить в Иркутск, чтобы подтвердить группу инвалидности. Сейчас врачи-эксперты посредством видеосвязи могут вынести необходимое решение. Совместно с депутатами областного парламента решались вопросы по ремонту и строительству образовательных учреждений в Киренске, селе Кривая Лука, Алымовке, Алексеевске. Скажу, что у нас многое получается. Все потому, что мы работаем одной командой. С праздником, дорогие друзья, благополучия вашим семьям!

Напомним, в марте Благотворительный Фонд «Сибирский Характер» и администрация Киренского района заключили партнерское соглашение. Андрей Чернышев вручил к юбилею района ключи от нового автомобиля УАЗ. Российский внедорожник передан управлению образования района. В знак сотрудничества парламентарию был вручен памятный юбилейный знак.

В числе юбилейных событий в Киренске состоялось торжественное открытие стадиона «Водник» после реконструкции. Здесь обустроили новые трибуны, теплые раздевалки и помещения, смонтировали ограждение и освещение, уложили искусственное покрытие.

По инф. Телеинформа

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