Алтаргана – байкальское слияние культур

Иркутская область готовится к национальному бурятскому празднику.

В посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района началась подготовка к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана».

Уже сегодня, 13 апреля, в посёлке запустят серию субботников для благоустройства Усть-Ордынского. Сейчас его площадь превышает более 40 кв. км. В посёлке 212 улиц, переулков и площадей. Общая протяжённость местных дорог составляет около 152 километров. Численность населения – 18,5 тысяч человек, около шести тысяч дворовых хозяйств.

Во время субботника убирают улицы, придомовые территории, обрезают деревья, ремонтируют тротуары, приводят в нормативное состояние подходы и подъезды к учреждениям культуры, где будут проходить фестивальные мероприятия.

Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» будет проходить с 5 по 8 июля 2018 года. Участие в нём примут делегации Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, Монголии, Китая, Кореи и Японии, бурятских диаспор Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

В культурной программе «Алтарганы» состоится 14 мероприятий. Они пройдут в двух населённых пунктах. В Иркутске состоятся конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», турниры исполнителей бурятских народных песен и эстрадной песни, конкурс красавиц «Дангина», соревнование модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», выставка «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы», конкурсы книги, журналистских материалов, документального и художественного кино, выставка фотографий. В посёлке Усть-Ордынский пройдут конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии, турнир бурятской поэзии, эссе и презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса».

В этом году Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» вошёл в число 200 лучших событий России и удостоен статуса «Национального события – 2018».

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