Александр Якубовский предложил присвоить звание Героя России ветерану Николаю Ковалеву

Александр Якубовский предложил присвоить звание Героя России уроженцу Приангарья Николаю Ковалеву. Ветеран награжден рядом орденов и медалей, но почетное зчание Героя Советского Союза так и не получил.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», с просьбой о награде к парламентарию обратился сын ветерана.

– За беспримерную храбрость, стойкость и мужество Ковалев был награжден двумя орденами Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 2 степени, орденом Красного знамени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Он один из тех, кто участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Но почетное звание Героя Советского Союза так и не получил, – пояснил Александр Якубовский.

Он считает, что это стало бы знаковым событием, если именно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне удастся добиться устранения этой несправедливости.

– Инициативу поддержали дума Иркутска, глава города, глава администрации Нижнеудинского района, ряд ветеранских объединений и учебных заведений. Это будет подарком его семье и еще раз напомнит подрастающему поколению о беспримерных подвигах их предков, – заключил депутат.

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