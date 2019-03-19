Акция «Счастливый платеж» за коммунальные услуги в Приангарье продолжается

На территории Иркутской области продолжается специальная акция «Счастливый платеж». Ее организаторами выступили Сбербанк, «Иркутскэнергосбыт» и «Иркутскэнерго».

По итогам акции 30 победителей смогут получить от Сбербанка разовый платеж за услуги теплоснабжения, электроснабжения по счету «Иркутскэнергосбыта» или «Иркутскэнерго» в размере суммы наибольшего платежа за услуги ЖКХ, совершенного при участии в этой акции, но не более 3 000 рублей. При этом платеж будет зачислен непосредственно на лицевой счет победителя.

Для участия в акции необходимо в период с 4 марта по 31 мая 2019 года провести не менее двух платежей за услуги ЖКХ в адрес «Иркутскэнергосбыта» или «Иркутскэнерго» на сумму не менее 500 рублей каждый. Для оплаты можно воспользоваться любым из платежных каналов Сбербанка – устройства самообслуживания, интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, подключив услугу «Автоплатеж», а также через кассу Сбербанка. При этом использовать можно как наличные, так и банковскую карту. Затем необходимо зарегистрироваться в качестве участника акции, заполнив специальную форму на странице, размещенную на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».

– Организуя подобные акции, мы хотим еще раз продемонстрировать клиентам удобство использования всех каналов Сбербанка для оплаты регулярных коммунальных платежей. Современные сервисы просты в обращении и при этом позволяют экономить не только деньги, но и время. Оплата банком третьего платежа станет приятным бонусом для победителей и пользователей наших услуг, – комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова.

Победители будут определены до 30 июня 2019 года. Подробная информация об условиях размещена на официальном сайте sberbank.ru в разделе «Выгодно для вас».

По инф. Телеинформа

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