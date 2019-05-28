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Агропром России получил от Сбербанка 118 миллиардов рублей кредитов
По инф. Телеинформа   
28 Мая 2019 г.
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Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей. Это на 132% больше, чем на 1 мая 2018 года. Итоги работы с АПК подвел старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Агропромышленные предприятия России получили кредиты от Сбербанка на 118 миллиардов рублей

В режиме видеоконференции Владимир Ситнов рассказал журналистам со всей России об основных успехах Сбербанка за прошедший год. Он отметил, что из 118 миллиардов выданных кредитов 40 миллиардов – это субсидируемые кредиты, 89 миллиардов – краткосрочные (рост на 108%), в том числе 53 миллиарда на сезонные работы (рост на 80%). Оставшиеся 23 миллиардов – инвестиционные кредиты (на 264% больше, чем на 1 мая 2018 года).

Остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 триллион рублей (плюс 12% к показателю 2018 года).

– Наша главная задача – чтобы весь тот лучший клиентский сервис, а коэффициент CSI (показатель удовлетворенности клиентов) у нас достаточно высокий, становился еще лучше. Чтобы этот коэффициент был достаточно высоким как у крупных, так и у средних предприятий, – отметил Владимир Ситнов.

Для этого Сбербанк провел отраслевую экспертизу и определил принадлежность всех предприятий к тем или иным холдингам, конгломератам и производственным цепочкам. Это позволило иначе взглянуть на клиентов, просчитать их потенциал в каждой из отраслей. Появилась возможность сфокусироваться на каждом клиенте в отдельности и предложить ему те продукты, которые необходимы и которые он ожидает.

Также отраслевой мэппинг позволил определить проблематику, характерную для тех или иных отраслей.

– Мы без преувеличения можем сказать, что стали инициаторами многих законодательных изменений, которые произошли в последнее время. В четырех отраслях мы запустили пилотные проекты: в жилищном строительстве, сельском хозяйстве, в нефтяной и газовой промышленности. Вместе с Минсельхозом РФ нам удалось кастомизировать тот субсидиальный процесс, который существует в отрасли. Это позволяет не забыть никого, кто подлежил субсидированию. Мы сделали администрирование процесса достаточно технологичным и перевели его в «цифру». Как результат – практически удвоение экспортного потенциала и полная обеспеченность на внутреннем рынке, – добавил Владимир Ситнов.

В марте 2019 года запущен пилотный проект по продвижению продукта «Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой». Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ в целях оперативного доведения средств государственной поддержки до аграриев.

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства России реализованы следующие законодательные инициативы: отменен территориальный признак в выращивании зерна для мукомолов, разрешено субсидирование строительства и модернизации мощностей по переработке рыбы, изданы Правила субсидирования в рамках экспорта.

Банк выступил также с другими инициативами, которые сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Среди них — субсидирование установок замкнутого водоснабжения (выращивание аквакультуры), возможность получения субсидий в размере 100% кредитных средств при рефинансировании кредитов других банков, включение лизинговых компаний в программу субсидирования кредитов, субсидирование строительства теплиц до 2020 г. включительно, расширение целевого использования льготного кредитования, строительство элеваторов, формирование порядка взаимодействия и целей субсидирования экспорта.

В сфере энергетики Сбербанк также готовится уже в ближайшее время презентовать несколько новых продуктов. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Ситнов отметил, что большой потенциал есть в части обновления производственных мощностей теплогенерирующих компаний.

По инф. Телеинформа

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