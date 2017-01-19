Аэропорт не продаётся!

Решить вопрос строительства нового аэропорта и реконструкции старого в Иркутске можно только при помощи инвесторов. Об этом заявил во время пресс-конференции первый заместитель губернатора – председатель правительства области Александр Битаров.

– Речь идёт о сумме в размере 20 млрд рублей: 4–5 млрд необходимы на строительство дополнительного здания аэровокзала в действующем аэропорту, и 15–16 млрд – это вложения в новый аэропорт. Сейчас проводятся предварительные переговоры с компанией «Новапорт» по совместному развитию иркутского аэропорта – не только старого, но и строительству нового. При этом ещё раз подчеркну: никто не планирует продавать аэропорт. Это жёсткая позиция губернатора и правительства, – сказал Александр Битаров.

Председатель правительства сообщил, что сейчас продолжается работа по созданию совместной проектной организации. Одновременно с этим ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Надо определить якорного инвестора, возможно, их будет несколько. Государство вкладывает средства только во взлётно-посадочную полосу, всё остальное должны сделать область и инвесторы, – подчеркнул Александр Битаров.