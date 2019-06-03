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А снег не знал и падал... Лето в Иркутской области началось со снегопада
По инф. Телеинформа   
03 Июня 2019 г.
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В нескольких районах Иркутской области 2 и 3 июня прошли снегопады. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Лето в Иркутской области началось со снегопада

Так, по информации из паблика «ДТП 38RUS Иркутск», 2 июня замело трассу «Усть-Илимск – Братск».

На утро 3 июня мокрый снег прошел в Шелеховском и Слюдянском районах, припорошив Култукский тракт.

Между тем, напомним, согласно сообщениям синоптиков, хотя в Иркутской области и наступило календарное лето, заморозки все еще не исключаются. На начало этой недели метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с грозами, градом и сильным ветром.

По инф. Телеинформа

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