А снег не знал и падал... Лето в Иркутской области началось со снегопада

В нескольких районах Иркутской области 2 и 3 июня прошли снегопады. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, по информации из паблика «ДТП 38RUS Иркутск», 2 июня замело трассу «Усть-Илимск – Братск».

На утро 3 июня мокрый снег прошел в Шелеховском и Слюдянском районах, припорошив Култукский тракт.

Между тем, напомним, согласно сообщениям синоптиков, хотя в Иркутской области и наступило календарное лето, заморозки все еще не исключаются. На начало этой недели метеорологи прогнозировали неустойчивую погоду с грозами, градом и сильным ветром.

По инф. Телеинформа

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