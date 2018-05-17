А как же наше море?

Правительство Иркутской области предлагает реализовать 56 проектов на 41 млрд рублей для сохранения озера Байкал. Об этом сообщается со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова.

– Основные мероприятия – это строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе; строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала»; строительство и реконструкция причальных сооружений на Байкальской природной территории; строительство центра приёма и очистки хозяйственно-бытовых отходов, подсланевых вод и пункта приёма ТКО с судов, курсирующих по Байкалу, – рассказал чиновник.

Он отметил, что для снижения уровня загрязнённости на Байкальской природной территории предлагается строительство четырёх полигонов ТКО и мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год с возможностью её увеличения до 400 тысяч тонн. Кроме того, планируется создание мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции в Ольхонском районе. Для сокращения сбросов загрязняющих веществ в муниципалитете будут построены централизованные системы водоотведения.

Также планируется продолжать реализацию проектов рекультивации отходов Байкальского ЦБК, укрепления берега в районе посёлка Листвянка Иркутского района, демеркуризации ртутных отходов в Усолье-Сибирском.

Отметим, сохранение системы озера Байкал стало одним из стратегических направлений развития РФ до 2024 года по новым майским указам президента РФ Владимира Путина.

Между тем Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала Минприроды Иркутской области отобрать новый проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на БЦБК.

– Работы по новому проекту будут начаты только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Обязательной оценке также подлежат вопросы функционирования очистных сооружений, охраны атмосферного воздуха, растительного мира и рекультивации земель, – говорят в общественной организации «Зелёный фронт».

Напомним: предыдущий проект ликвидации отходов БЦБК был разработан ООО «ВЭБ-Инжиниринг». Именно на основании заложенных в него решений в декабре 2017 года минприроды Иркутской области и «Иркутскгеофизика» подписали государственный контракт.

Как поясняют в организации, «Росгеология» действует исключительно исходя из требований и пожеланий заказчика – минприроды Иркутской области. При этом было известно, что ведомство прорабатывает возможные изменения в проект.

• БЦБК введён в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьёзную опасность экологии Байкала. Сметная стоимость работ по их ликвидации составляет 5,9 млрд рублей.



• В 2017 году минприроды Иркутской области и «Росгеология» заключили контракт на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К работам корпорация планировала приступить в 2018 году и завершить её за три года. По контракту на сумму в 5,9 млрд рублей работы будут вестись на восьми картах.



• Существующий проект, который является переработкой предложения «ВЭБ Инжиниринг» 2013 года, на общественных слушаниях в Байкальске 13 ноября вызвал критику некоторых учёных. Глава «Росгеологии» Роман Панов заявлял, что предложения специалистов однозначно будут учитываться и что предприятие рассматривает и альтернативные варианты решения вопроса.

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