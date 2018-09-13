А что с искусственным интеллектом? Будущее уже настало...

Сбербанк провел сессию в рамках Всемирного экономического форума «Развитие технологий искусственного интеллекта в торгово-экономических отношениях Дальнего Востока».

Как сообщает пресс-служба компании, модератором дискуссии выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который обозначил основной темой для выступающих необходимость использования ИИ в различных отраслях экономики.

– Искусственный интеллект – это часть четвертой промышленной революции, и не применять его – это то же самое, как, собственно говоря, отказываться от использования электричества, – отметил он. – Искусственный интеллект для бизнеса – это прежде всего глобальная перестройка сквозных бизнес-процессов. Готовы ли промышленные предприятия к отсроченному экономическому эффекту, ставшему следствием отсутствия или недостаточности существующих данных? Это стратегический вопрос как для предпринимателей, так и для инвесторов.

– На текущий момент у государства нет достаточного количества качественных данных, чтобы развиваться в сторону искусственного интеллекта, потому что ИИ как ребенок, которого надо обучать и развивать. Нам критически не хватает компетенций, что в бизнесе, что в государственном секторе, которые позволяли бы понять, где технологии ИИ нужны и востребованы, а где можно обойтись парочкой стажеров, – считает представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Вера Адаева.

– Искусственный интеллект не надо представлять как собеседника, с которым можно обсуждать социальные проблемы. Не надо думать, что роботы нас победят и выселят с Земли. ИИ, а точнее – различные алгоритмы, которыми мы все чаще будем пользоваться, – это просто новый инструмент, который окажется у людей. ИИ будет помогать людям, а не заменять их, – заявил генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

По его мнению, главное – понимать, какой практический результат можно извлечь из искусственного интеллекта. В компании DNS считают, что нужно заменить экспертов алгоритмами. Это уже сделано в ценообразовании, в понимании того, где какой товар должен находиться, закупаться и куда он должен ехать. С этим прекрасно справляются простые алгоритмы по оптимизации, уверен гендиректор компании.

– Специфика Дальнего Востока – в дефиците квалифицированных людей. Нам нужно прикладывать много усилий, чтобы технологическая школа работы с данными здесь развивалась опережающими темпами. Поэтому мы со Сбербанком и Дальневосточным федеральным университетом открываем во Владивостоке Школу цифровой экономики и финансируем этот проект. Это магистральный путь предпринимателей, – сказал Дмитрий Алексеев.

– Пока не существует личной связи между искусственным агентом и его собеседником. Моя цель – наделить этого агента чертами личности, чтобы у него была связь с собеседником. Когда мы используем умную колонку, она должна по-разному общаться со мной и моей женой. ИИ должен уметь, например, такую вещь: если вы находитесь в стрессе, то через пять минут разговора с ИИ вы должны освободиться от стресса.

Дилемма в том, как использовать ИИ – как помощника или как разумного человека, который лучше вас понимает, что нужно сделать. ИИ должен учиться на предыдущем опыте пользователя. Это новорожденный ребенок, который может стать и великим политиком, и бизнесменом, и преступником. Нужно научить ИИ морали, этике, задавать ему ценности. И следующий вопрос: «Кто отвечает, если что-то пошло не так?» Если вы не хотите нести ответственность за действия ИИ, не создавайте и не используйте его, – отмечает профессор электротехники Корейского института передовых наук и технологий Су-Янг Ли.

– Интеллектуальная машина настолько хороша, насколько вводные данные хороши. Если на входе все хорошо, то и на выходе все будет хорошо. Нужно вводить в машину богатый набор данных, чтобы воспроизводить все человечество, – заявил президент Observer Research Foundation Самир Саран.

По мнению руководителя проекта МФТИ «НейроИнтеллект iPavlov» Михаила Бурцева, нужно различать уже существующие наборы алгоритмов, которые решают интеллектуальные задачи, от антропоморфных роботов, ведущих себя как люди, до создания которых еще очень далеко.

– ИИ может не только отбирать у людей работу, но и давать ее. Например, жители Индии активно участвуют в создании наборов данных для разработки систем разговорного искусственного интеллекта, – говорит он.

По инф. Телеинформа

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