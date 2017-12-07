42 звезды и одна трёхметровая

В Иркутске на главную ёлку установили звезду диаметром три метра. Работы по монтажу нового декора начались 4 декабря. Начальник управления культуры администрации города Виталий Барышников отметил, что помимо главного украшения на ёлке будет 42 игрушки-звезды и 17 элементов для иллюминационного ограждения.

– Мы планируем, что зимний городок на сквере имени Кирова будет функционировать до 1 февраля. Компания-подрядчик, которая выполняет изготовление и монтаж нового декора, гарантирует поддержание рабочего состояния всех элементов декора. По завершению сезона, ёлка, ограждение и все украшения будут демонтированы до следующего Нового года, – подчеркнул начальник управления.

Разработка эскизов нового декора на главную городскую елку велась с весны текущего года. Иркутская компания-подрядчик около месяца изготавливала детали конструкции и 4 декабря приступила к их монтажу. Прежний бело-синий новогодний декор украсит городскую ёлку на острове малый Конный.

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