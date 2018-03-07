30 сортов тюльпанов

Около тридцати сортов тюльпанов вырастили в муниципальном предприятии «Горзеленхоз» к Международному женскому дню – 8 марта.

Как рассказала мастер участка Лариса Костиш, в этом году в теплицах предприятия к весенним праздникам выращено 85 тысяч луковичных растений, из них 70 тысяч тюльпанов, остальные – нарциссы, гиацинты и крокусы.

Специалисты «Горзеленхоза» каждый сезон улучшают технологии выращивания, в этом году к срезке подходят только цветы высшего качества – это сорт экстра и первый сорт, стебель тюльпана выше 35 см, а бутон выше 7 см.

– Наши агрономы стараются каждый год вводить новые сорта тюльпанов, в этот раз их шесть: «алма павлович», «оксфорд», «голден оксфорд» и другие. Самым большим спросом пользуются цветы красного цвета, в последние годы интересуют также белые и жёлтые. Также есть подарок и для представительниц прекрасного пола по имени Любовь, новый сорт – тюльпан Luba, – отметила Лариса Костиш. – С сегодняшнего дня у нас начинается массовая срезка по три-четыре тысячи ежедневно, чтобы иркутянки к празднику получили свежие цветы. С теплицы они сразу же попадают на прилавки фирменных магазинов Горзеленхоза.

Цветочные магазины МУПЭП «Горзеленхоз» находятся по адресу: Иркутск, ул. Омулевского, 49 и Центральный рынок, павильон № 87.

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