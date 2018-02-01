30 лет в радости

О перевоплощениях Сан Саныча Шлюндикова, актёре Иркутского театра кукол, который трудится в нём уже более 30 лет, можно говорить бесконечно. Вот он – злой дух Шара Мандгадхай в спектакле «Маленький воин Эхирит – сын Байкала», вот – Морозко из одноимённого спектакля, а вот – мудрый Лис или философ-фонарщик из «Маленького принца»...
Кстати, в создаваемых им образах он давно вышел из-за ширмы, и теперь куклы и люди живут каждый как бы своей жизнью, выступают на равных. Режиссёры играют с размерами и различными приёмами: всё это живёт, движется, разговаривает. «Его у нас даже пытались переманить в Москву, – рассказывает завлит театра Ирина Чернышова. – Но Сан Саныч предан Иркутску, он – часть истории и душа нашего театра.
– Профессия кукольника была мечтой детства? – спрашиваю его.
– Нет, как всякий мальчишка, я любил играть не в куклы, а в казаков-разбойников. А работать хотел в цирке клоуном. Даже в цирковое училище поступал. Но тогдашний директор Иркутского театрального училища
Александра Даниловна уговорила меня попробовать себя с куклами.
– И что, теперь другое неинтересно? Только сцена и куклы?
– Вообще-то я разносторонний человек, и именно в кукольном деле сошлись для меня с виду разные профессии: музыкант, художник, техник-механик...
А ещё профессия кукольника не даёт скучать: сегодня играешь короля, а завтра ветер или вьюгу. Поначалу, при становления мастерства, конечно, был постоянный порыв. А потом пришло спокойствие и знание дела. И тогда любая задача получает индивидуальное и красивое исполнение.
– Были ли на этом поприще интересные встречи?
– Встречи мне судьба дарила самые разные. Интересно, что подход к нашей профессии в иных странах неодинаков. В Германии, например, с куклой работают двое: один её водит, а второй читает текст по бумажке. В Японии начинающий актёр может только хвост или лапу «оживлять» и только мастер может водить голову. А если у нас в России колобок из одной головы состоит, значит, по их понятиям, ты – мастер!
– Сколько времени занимает подготовка к выступлению?
– По-разному, смотря какой сложности спектакль. До начала спектакля необходимо проверить куклу, декорации, котурны или ходули, если есть... Но самое главное текст с партнёром повторить – тут-то за тебя никто по бумажке не зачитает!
– Наверное, и дома всё в куклах?
– Нет, не так много – только те, что подарили. Мне кукол и на работе хватает!
– А сами вы их не мастерите, часом?
– Прежде было дело, но потом мастерить перестал – неинтересно стало. А вот оживить я любой предмет могу: в руках хорошего мастера и табурет запляшет и запоёт...
– Кстати, о хороших мастерах. Кого вспомните?
– Самый лучший мастер, которого я знал, был Сергей Огулов. Он много лет работал в нашем театре, потом погиб. Вот кто действительно был гением! Причём без специального конструкторского образования. Просто сам всё придумывал: все системы, механику... Его куклы были как живые: если было нужно, то каждый пальчик на ручках и ножках у куклы по отдельности работал. Один из последних его спектаклей был «Цирк Шардам» по пьесе Даниила Хармса. Его и сейчас можно посмотреть в театре. Придите и вы увидите эти волшебные марионетки! Я в этом спектакле с большим удовольствием исполняю роли Клоуна и Эквилибриста...
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