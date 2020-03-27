Жить в работе, чистоте и правде

Жительнице Иркутского предместья Рабочее Галине Федоровне Ветровой буквально на днях исполнилось 83 года. Ее звезда зажглась в 1937-м над селом Сотниково Нижне-Илимского района. Сегодня такого населённого пункта не существует – затоплен. Но продолжает жить в памяти его жителей.

Галина Фёдоровна показывает от руки нарисованное генеалогическое древо: ее бабушка и дедушка по маминой линии пустили корни длиной в пятьдесят человек.

«У нас большая семья была. В одном доме жили бабушка, дед, мама и восемь детей. Я четвёртая. Отец в декабре 1942 года ушёл на трудовой фронт в Усолье и домой не вернулся, завел другую семью. Мама мало была дома: в колхозе в несколько смен работала. Всем дома заправляли бабушка с дедом. Бабушка-то добрая была, всех жалела. А дед строгий. Никому спуску не давал. Настоящих людей растил из нас. Распределял домашние обязанности, чтоб без дела никто не сидел. И напоминать никому не нужно было.

Жили трудно, но не голодали. Садили много картошки, дед рыбачил, охотился. Помню: уйдет в лес, принесет беличье мясо – тушки одна к одной, – а бабушка в русской печи приготовит – вкусно! Туго с деньгами и вещами было. Дед нам шил резиновые чирки с опушнями, стельки делал из сена. А мама – одежду из конопляной ткани. Ох, и колючая! В школу за четыре километра ходили по лесу.

После 10 класса я переехала к маминой сестре в Иркутск. Дед смастерил деревянный чемодан, в нем лежала пара кофт. Выдали телогрейку и платок – брат из Москвы с выставки привёз. Наряжаться начала, когда работать пошла. Девчонка же! Сначала купила пальто, ботинки, платье. Верх счастья – настоящие туфли с ремешочками! Тётя меня устроила на ТЭЦ-2 водосмотром. Через два года перешла на обувную фабрику, работала на детском потоке, на автомате по прессовке пятки. На фабрику переманил будущий муж Владимир. Вышла замуж, родила сына. Помню, написала письмо Брежневу (смеется), что хочу работать, а с детсадом проблема. Не знаю, дошло письмо или нет, но заведующая садом пришла к нам домой, а через несколько дней мы уже отправились в ясли. Я пошла работать на швейную фабрику, а потом в торговлю.

Параллельно окончила филиал Московского института советской торговли по специальности «бухгалтер-экономист». Мне с расчетами всегда нравилось работать. У меня и сейчас, по привычке, все документы в аккуратных папках и все расчеты в голове. На пенсию я уходила с ныне не существующего предприятия АО «Рябина», которое занималось ремонтом счётных машин.

Галина Фёдоровна перебирает фотографии в старом альбоме. Любимые дед и бабушка, которых, конечно, уже нет рядом. Из восьми детей (сестёр и братьев) троих тоже уже земля забрала. Муж более тридцати лет назад ушёл из жизни: болел. Мамы тоже нет. Зато есть сын, три внука, шесть правнуков. Жизнь продолжается! Мамин наказ «жить в работе, чистоте и правде» Галина Федоровна пронесла через всю жизнь и передала в будущее по цепочке. «В 83 жизнь тоже хороша. Я вяжу, люблю читать, люблю звонить, потому что есть кому: родным, подругам; одноклассница Галина Оглоблина в нашей поликлинике № 15 работает до сих пор. Обожаю своё предместье Рабочее. Наши дома по улице Напольной – одна большая семья. У меня ещё много энергии, которую направила на ремонт подъезда. Долго выстраивала отношения с управляющей компанией, пока не привела подъезд в порядок. В знак благодарности соседи к Новому году приготовили мне хороший подарок. Сожалею только о том, что одна. Не надо в старости оставаться одной – тяжко».

И, глядя на родословную, Галина Фёдоровна добавляет: «Пятьдесят новых людей бабушка и дед оставили после себя. Наша ветка очень дружная. Пусть она множится и прирастает».

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