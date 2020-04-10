Земные планеты Алексея Каверина

Есть люди, память о которых сохранится у потомков до тех пор, пока жива Россия. В Восточной Сибири и, в частности, в Иркутске, можно назвать ряд таких людей: купцов-меценатов, отцов-основателей города, деятелей науки, литературы и искусства. Многим, например, известны имена Якова Похабова – основателя Иркутска; меценатов – золотопромышленника и исследователя Сибири Александра Сибирякова, купцов Ефима Кузнецова и Константина Трапезникова, общественных деятелей Василия Баснина, Дмитрия Демидова, Владимира Сукачева; писателей – М. Загоскина и Н. Ядринцева, автора романов «Даурия» и «Отчий край» Константина Седых, почетного гражданина Иркутска Валентина Распутина, драматурга Александра Вампилова; народных художников России Виталия Смагина и Виталия Рогаля; кинорежиссера Леонида Гайдая; деятелей науки – Семена Пинского, Евгения Пака, Кирилла Леви, Сергея Колесникова; летчика-космонавта Бориса Волынова…

К их числу, по нашему мнению, относится и незаслуженно забытый советский астроном Алексей Александрович Каверин (1904–1976), внесший огромный вклад в развитие астрономической науки и подготовку молодых талантливых специалистов. Его становление как ученого связано с работой в астрономической обсерватории, созданной в Иркутске в 1910 году. В конце двадцатых годов прошлого века она была передана Иркутскому государственному университету. Телескоп использовался как для учебно-популяризаторских целей, так и для организации широтных наблюдений, которые начались в 1932 году и продолжались вплоть до 1937 года под руководством первого директора В. К. Абольда. С 1935 года число штатных единиц обсерватории было увеличено до пяти. Основной проблемой при этом являлась квалификация имевшихся специалистов. Исключение составлял лишь Алексей Каверин, обеспечивающий качественную обработку наблюдений.

Служба широты астрономической обсерватории ИГУ прошла весь путь совершенствования методов обработки данных – от ручных арифмометров и электрических счетно-механических машин до современных ЭВМ. В середине 50-х годов прошлого века продолжалась деятельность городской обсерватории на башне краеведческого музея под руководством сотрудника обсерватории Алексея Каверина. В эти годы при непосредственном участии А. А. Каверина был выполнен ряд научных исследований, проводились наблюдения астрономических явлений, в том числе: прохождения комет, великого противостояния Марса в 1956 году, а также выполнено множество других работ, получивших всеобщее признание среди астрономов.

Основным предметом его научных интересов была теория затмений. Исследования солнечных затмений выполнялись для многих географических пунктов СССР, и результаты вычислений регулярно публиковались в выпусках Астрономического календаря ВАГО тех лет. При этом к каждому солнечному затмению готовились информационные плакаты, а в преддверии редкого астрономического события появлялись написанные им интересные статьи в местных газетах. Всего А. А. Кавериным было опубликовано более ста научных работ в области астрономии.

Кроме того, он уделял большое внимание популяризации астрономической науки и ее активной пропаганде среди населения. Так, например, еще в 1948 году, являясь заведующим Службой Солнца астрономической обсерватории ИГУ, Алексей Александрович инициировал предложение через газету «Восточно-Сибирская правда» о создании в Иркутске планетария как центра распространения научных знаний по астрономии в районах Сибири и Дальнего Востока. Именно с его подачи уже в 1950 году состоялось открытие иркутского планетария в здании бывшей Троицкой церкви. Он был восьмым на территории СССР и первым в Сибири и на Дальнем Востоке.

За 33 года своего существования в планетарии побывало более 1 млн человек. Кроме того, еще около 3 млн человек услышали лекторов планетария в различных районах Иркутской области. Помимо самого А. А. Каверина в иркутском планетарии читали лекции многие ведущие в то время специалисты. Всего же там трудилось шесть штатных и шестьдесят внештатных лекторов. По итогам своей работы иркутский планетарий не раз получал высокую оценку Всероссийского общества «Знание».

Свою научную деятельность в обсерватории ИГУ А. А. Каверин успешно совмещал с преподавательской работой в иркутском пединституте (ИГПИ), в котором он трудился с 1937 года вплоть до своей кончины в феврале 1976 года.

Как все астрономы старой школы, он лично участвовал в наблюдениях редких астрономических явлений и к тому же призывал всех своих учеников – студентов университета и пединститута. Некоторые из них стали впоследствии довольно известными астрономами, как, например, доктора физико-математических наук Г. В. Куклин (сотрудник ИСЗФ СО РАН) и Н. С. Черных (сотрудник Крымской астрофизической обсерватории), а также сотрудник Института теоретической астрономии РАН Л. И. Черных. Все они являются неофициальными рекордсменами по количеству открытых малых планет.

Это произошло потому, что именно Каверину удалось заинтересовать их астрономической наукой. Ещё будучи студентами в начале 50-х годов прошлого века, они под присмотром своего учителя наблюдали звездное небо через цейсовский телескоп, занимаясь наблюдательными и вычислительными работами в обсерватории ИГУ. Благо, что эти годы были богаты на уникальные астрономические события. Два летних сезона 1957–1958 гг. студенты Николай и Людмила Черных вели наблюдения серебристых облаков по специальной составленной Кавериным программе наблюдений. Н. С. Черных в 1961 году по совету Каверина поступил в аспирантуру Института теоретической астрономии в Ленинграде. В 1963 году его ученики – супруги Черных уехали работать в Крымскую астрономическую обсерваторию для организации наблюдений малых планет. Всего группой Черных открыто 1285 малых планет, из которых 537 (!) открыто лично Н. Черных. Ученики А. А. Каверина назвали многие открытые ими малые планеты в честь дорогих им мест и людей. В настоящее время в космосе имеются такие малые планеты (астероиды), как «Ангара», «Байкал», «Иркутск», а одну малую планету они назвали в честь своего наставника «Каверин». За достижения в области открытий малых планет Н. Черных был удостоен множества наград, а в 2003 году он стал первым ученым, награжденным медалью Международного астрономического общества «За выдающиеся научные достижения года». 22 октября 2018 года в честь Н. Черных на фасаде здания иркутского пединститута установили мемориальную доску. Его пример лишний раз убеждает, какую важную роль в становлении ученого играет однажды выбранный наставник.

Мне посчастливилось учиться у А. А. Каверина будучи студентом ИГПИ (в 1968–1972 гг.). Тогда делался упор на политехнизацию высшей школы, и астрономия для нашего физического факультета не являлась профилирующим предметом (в отличие от тех времен, когда туда поступили супруги Черных). Основную массу студентов ориентировали, что вполне естественно, на работу в школах. Только небольшая часть студентов, склонных к исследовательской работе, имела желание и реальную возможность заняться наукой. Выбор места и сферы научной деятельности по избранной специальности в Иркутске был относительно небольшой. В ИГПИ в те годы – это лаборатория физики магнитных явлений.

Хотя астрономия не стала моим выбором, Алексей Александрович запомнился своей эрудицией и доскональным знанием своего предмета, яркой манерой подачи материала. Нужно сказать, что в своей дальнейшей научной деятельности, при подготовке кандидатской и докторской диссертации, не однажды вспоминал наставления Каверина о необходимости личного участия в проводимых исследованиях, честного и добросовестного отношения к делу. Например, до сих пор вспоминается его рассказ о том, как однажды в Ленинграде после успешной защиты диссертации по случаю открытия новой звезды и последующего банкета новоиспеченного доктора наук собравшиеся попросили показать на ночном небе эту новую звезду, но тут случился полный конфуз – он оказался явным профаном в астрономии!

Увековечивание памяти о человеке – непростая задача, требующая всесторонней оценки «за» и «против», учета многих факторов. В России, к сожалению, сегодня в приоритете не мнение общества, а зачастую политическая конъюнктура, благосклонность властей различного уровня.

Что касается необходимости увековечения памяти А. А. Каверина, то это вытекает в первую очередь из обыкновенной логики: коли сказал «А», то необходимо сказать и «Б». Только здесь звучит еще более парадоксально: сказали «Б», не сказав «А». Другими словами: установили памятную доску Н. Черных, но забыли про его учителя и наставника – Каверина, хотя любому человеку ясно, что если бы Каверин не привлек к своей деятельности этого студента, то супруги Черных, как и все их однокурсники, до пенсии бы работали учителями физики и астрономии в школах. К тому же А. А. Каверин внес существенный вклад в развитие и популяризацию астрономической науки в Иркутске и области, а также в организацию службы широтного наблюдения в международном масштабе. Заслуги своего учителя признавал и Н. Черных, упомянув его в своих воспоминаниях и назвав астероид его именем.

Представляется, что упомянутые выдающиеся астрономы, как и другие его ученики, приветствовали бы восстановление справедливости в виде мемориальной доски А. А. Каверину.

Еще воспоминания людей великих и простых на портале для пожилых — по ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...