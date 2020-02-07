Вселенная Светланы Бурдуковой

Когда судья снимает мантию, то оказывается совсем другим человеком – нежной женщиной, любящей красивую вышивку, верным другом и хорошей мамой. Выставка вышивок Светланы Бурдуковой, проходящая в Доме Рогаля, собрала немало восторженных отзывов. Многие просто не ожидали, что автор этих прекрасных и нежных работ – грозный судья, отдавший много лет защите законности и сибиряков…

Как рождается вышивка?

Только тот, кто умеет вышивать, может понять, сколько кропотливого труда требует вышивка. Она связана со счетом, с глазомером и хорошими логическими способностями: чтобы рисунок получился таким, каким ты его видишь на образце, нужно считать крестики. Всего один сбой, и картинка поехала – не получилась. Исправлять же сложно – легче начать новую.

– У меня одна такая работа давно лежит, – признается Светлана. – При вышивке я где-то сбилась, и задуманное выражение лица не получилось. Расстроилась, но исправлять не захотела, сразу же вышила такую же композицию. Для меня самое главное в создании вышивки – это эстетическое наслаждение. Кого-то такая кропотливая работа утомляет, а мне в радость.

Большая часть работ Светланы – это подарки дорогим и близким людям: друзьям, родным, подругам. Самая яркая черта характера иркутской вышивальщицы – желание подарить то, что нравится людям. Все работы на выставке – это подарки. И чтобы собрать их на выставку, пришлось обращаться с просьбой к их сегодняшним владельцам.

– Я удивилась, что все люди хорошо восприняли мою просьбу и сразу согласились принести работы, когда-то подаренные им, – говорит Светлана. – Многие из них пришли на открытие выставки. И мне было очень приятно, что все эти люди помнят меня, хорошо ко мне относятся и не пожалели времени, чтобы, оставив все дела, приехать в Дом Рогаля. Но есть картины, которых уже нет в Иркутске. Например, коллега увезла вышитые мной тюльпаны аж на Сахалин.

Это лишний раз доказывает простую истину, что подаренные от сердца, сделанные с душой, выполненные своими руками вещи иногда связывают людей крепче, чем родственные узы или рабочие отношения.

Светлана хорошо помнит свою первую работу – она есть на выставке. Это рыжий кот. Когда-то её дочка-первокурсница захотела вышить красивую картинку, начала, но не закончила. Лекции, семинары, учеба, общение с друзьями – тут не до вышивки! У девушки в 17 лет совершенно другие интересы.

– Я долго смотрела на эти несколько крестиков, которые положила на полотне дочь, – говорит мастерица. – Потом взяла нитки мулине, иголку, села и вышила все до конца. Работа вышла очень хорошей, смотрите, какой кот выразительный!

Теперь у мамы с дочкой есть в доме свой «Кэт-хаус»: там собраны вышивки всевозможных котов. Милых, смешных, даже «фото на паспорт», ну, и кот и кошка на крыше – самый любимый сюжет, который друзья часто просят в подарок.

Сейчас уже нет никого из родных Светланы в далеком селе Шаманка Баяндаевского района. А когда-то их большая многодетная семья жила в этом красивом селе, окруженном полями, березовыми рощами, с озером у дороги. Здесь на кладбище похоронены прабабушка Надежда и бабушка Анастасия, сюда, к дорогим могилкам, теперь и ездит семья.

Мама Светланы, ей сейчас 89, родом с Аргуни Качугского района. Тоже в молодости была знатная вышивальщица. А потом муж умер, трое детей остались, надо было всех на ноги поставить. Вот и ушли все ее таланты на одежду для ребятишек: шубу надставить, платье перешить, починить штанишки.

– Я ходила в платьях старшей сестры Лены, мама мне их надставляла. А у школьной формы всегда были на рукавах заплаты или нарукавники. Хотя – все тогда так жили, никого это не смущало, – вспоминает свое детство Светлана. – Папа умер рано, я еще в школу не ходила. Поэтому маме творчеством некогда было заниматься. У нас, правда, были вышиты подушки, я хорошо помню. Мама шила на зингеровской машинке – немецкой, с ножным приводом, с большим железным колесом. Помню, как мама говорила: «На этой машинке Жук сапоги тачал!» Сапожник у нас был в селе по фамилии Жук. Он и продал маме эту чудо-технику. Мама на ней шила все – от нижнего белья, простыней и пододеяльников, до верхней одежды. Все умела! Она рассказывала, что в юности все вышивала: и накомодники, и простыни, и наволочки. У нас дома хранится коса из ниток мулине. Сейчас каких только нитей нет! Даже флуоресцентные: у моих котов глаза в ночи светятся. И бабочки на вышивке тоже светятся.

Как-то раз у дочки оторвалась рукавичка. Тогда все пришивали детям варежки на резинку – чтобы не терялись. Маме пришить было некогда на неделе, работы невпроворот. Но все же на выходных пришила. Утром ребенок одевается в садик, видит – рукавичка пришита. Как закричит:

– Ураа! Бабушка приехала!

Моя Вселенная

У Светланы – прекрасный вкус, тонкое чутье на хорошие сюжеты. Я бы, например, взяла почти все ее вышивки себе. С такими работами в доме – уютно, тепло и радостно. Мне очень понравилась сложная работа из четырех сюжетов «Времена года». На каждой картине – свой венок, сплетенный из трав и цветов. Осень – из осенних листьев. Зима – в холодных тонах. А лето – ах, какое лето! Тут и бабочки, и шмели, и ромашки, и васильки. Смотришь на эту картину, и вспоминается Бунин: «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной… Срок настанет – Господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я все – вспомню только вот эти полевые цветы средь колосьев и трав – И от сладостных слез не успею ответить, К милосердным коленям припав».

– Дома у нас обязательно была стопа писем: на 8 Марта обязательно подписывали открытки, писали письма, с Новым годом поздравляли. И мы поздравляли, и нас тоже, – вспоминает вышивальщица. – Я начинала рисовать, копируя сюжеты с открыток. Новогодний сюжет: кони скачут. Весна – первые подснежники, капель. Потом моя старшая сестра Галя пошла в школу, в доме появились учебники. Я стала копировать иллюстрации. Хорошо помню «Ленин и печник». В школу пошла, стала рисовать стенгазеты. Краски были дома дешевые, цветные карандаши. Мама всегда нам покупала, чтобы мы могли рисовать, спасибо ей!

Один из сюжетов вышивок называется «Моя Вселенная». На черном фоне летит по космическому пространству наша Земля – голубая планета. А вокруг – созвездия.

– Мне нравится эта работа, потому что я чувствую себя частью Вселенной. Человек – не пользователь, не потребитель! Он в ответе за все, что происходит на Земле. Я – и хозяйка, я и берегиня этой планеты. Для меня мой дом – это гораздо больше, чем примитивные тридцать квадратов жилой площади. Дом – это вся Земля, моя планета. Несмотря на то, что вышивка на черном фоне, посмотрите, как красива она – Земля. Когда стоишь на скалистом берегу Енисея, чувствуешь, какая красота, какая мощь у этой сибирской реки. Когда еду через плотину, всегда любуюсь бирюзой Ангары. Смотрю на вышивку и чувствую запахи трав и цветов, летнего дождя, в каждом цветке таится такое богатство, скрыто таинство жизни.

Как много может рассказать о человеке его работа! Тем более – вышивка. Приходите в Дом Рогаля, посмотрите работы Светланы Бурдуковой, может быть, и вам захочется сделать что-то подобное.

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