Традиция отмечать Татьянин день поэтическими вечерами появилась в Иркутске давно, с начала 90-х. Ценители литературы знали, что свои стихи им прочтут Татьяна Суровцева, Татьяна Миронова – добрые друзья Гуманитарного центра, выступления которых надолго запомнились всем, кто бывал на встречах с ними. Три года, как нет с нами Татьяны Суровцевой, да и нынешний Татьянин день впервые прошёл без Татьяны Мироновой. Её не стало в феврале прошлого года, и в канун её именин, как раз в день рождения писательницы, в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых провели вечер её памяти.

Наступает пора возвращения.

Путь возврата и долог, и крут.

Я прошу у любимых прощенья –

Возвращаюсь туда, где ждут

Первозванные светлые дали,

Из которых я вышла на свет,

Где ребенком меня окликали

Старики и крестили вослед.

Член Союза писателей России, лауреат международной премии «Золотое перо – 2006» Татьяна Миронова – автор пяти поэтических книг, самая первая из которых была издана в «кассете» «Бригада» после конференции «Молодость. Творчество. Современность – 1987», «открывшей» поэта. Лирику из книг «Мой дом», «Лепестки», «И увижу сон я золотой…» читали на вечере выпускники разных поколений филологического факультета Иркутского университета, который окончила Татьяна Геннадьевна.

От деревни моей

Только старый погост и остался.

Не война, не стихия –

Поразъехались все кто куда.

Ах, не здесь ли мой дед

Под весёлые песни венчался

С кареглазой Анфисой,

Не здесь ли в колодце вода

Отражала лицо молодое

Моей мамы, Не здесь ли отец

Время-времечко золотое

Проводил среди добрых сердец.

И не я ли, казалось, недавно,

Здесь кормила смешных утят…

Ни ступенька не скрипнет, ни ставня.

Лишь рябины под ветром шумят.

И ни детям моим, ни внукам

Родовые не знать места –

Запахали кругом всё плугом

До могильного до креста.

На заброшенном старом погосте

Воздух горький – рябины настой.

И стою я, незваная гостья,

Посредине России самой.

Но ни в одном из изданий не публиковались её стихи для детей, только однажды, тридцать лет назад, они были напечатаны на страницах «Восточно-Сибирской правды». Прошедший вечер и открыло выступление воспитанницы детской театральной студии «Родничок» Алисы Федосеевой, которая наизусть прочла стихи из той давней подборки «Рукавички», «Рыбка», «Ёжик». Больше Татьяна Миронова не издавала стихов для читателей младшего возраста, хотя была внимательна к творчеству юных. В 1993 году вместе с М. Сергеевым, В. Козловым, Р. Филипповым она как наставник приняла участие в Иркутской региональной творческой конференции школьников и в итоговом интервью она отметила десятиклассника Виталия Науменко. И оказалась права: пока единственный из всей плеяды молодых, он в дальнейшем проявил себя в литературе.

Участником встречи в Гуманитарном центре был и известный прозаик, лауреат Всероссийской премии И. А. Бунина, действительный член Академии Российской словесности Александр Семёнов – муж Татьяны Мироновой.

Их встреча случилась ещё в студенчестве, вместе они прожили более сорока лет («мне женой твоей дольше века быть, рука об руку и по небу плыть…»).

«Ещё в университете, когда я начал писать рассказы, она показала мне потрёпанную тетрадку своих юношеских стихов, во многом ещё неумелых, наивных, – вспоминал А. Семёнов. – Но потом творческая атмосфера, которая бурлила вокруг нас, и в студенчестве, и в семье, подвигла начать писать её снова. Всплеск её творчества произошёл после рождения младшего сына Серёжи, это было что-то невероятное, она писала днями и ночами. Таня – такой поэт, который никогда не писала за столом, она писала «в голове», и зачастую я ходил следом, собирал листочки, на которых она поспешно набрасывала свои стихи, вот так эти сборники и получались. Я хочу рассказать об одном случае, он наиболее показателен и даёт представление о её творческой мастерской. Это было лет двадцать назад. Рыбачим на плотине, я – с удочкой, она – рядом, рыбу с крючка снимает. Вижу – человек устал на одном месте сидеть, говорю: «Таня, погуляй, может быть, тебе какие-то строчки в голову придут». Она ушла, возвращается через полчаса и говорит: «Я стихотворение написала…»:

Голубое, синее, индиго...

Небо – непрочитанная книга.

Я так много слышала о ней,

Тихий-тихий, чуткий книгочей.

Господи, я думаю о том,

Где на самом деле Вечный Дом.

Я уже ступила за порог.

Это лишь начало. Не итог.

Это человек написал за полчаса! Меня аж пошатнуло на этом рыбацком стульчике, потому что я сразу прочувствовал эти строки. Вот так Таня писала стихи. Счастье было наблюдать за ней. Я однажды был поражён её работоспособностью. Венок сонетов «О России» она писала трое суток напролёт, не отрываясь. Я её только кормил.

Хорошо, что мы с ней успели поездить, мир посмотреть, а когда побывали на её малой родине в деревне Стряпково, я понял, откуда её поэтическая душа, вся оттуда, из этих мест – Владимирской, Ярославской областей. Она сызмальства впитала в себя эту изумительно мягкую природу, этот воздух, цветы. Она очень любила васильки, в стихах её они есть…»

От колыбели материнских рук

До колыбели матушки-земли

Длиною в годы неизбежный круг

Когда-нибудь замкнется.

Соловьи

Над кругом, как над лугом,

Будут петь,

И будут травы буйно прорастать

В кругу… за кругом…

Страшно умереть,

Не страшно васильковым лугом стать.

Год прошёл, говорить трудно, не говорить ещё труднее. После смерти Тани я вообще стал читать её стихи по-другому, я стал в них видеть больше трагического, сильного чувства. До этого же всё было хорошо, я был счастливый муж, я больше воспринимал её как праздник, как цветенье, как весну. С Таней, конечно, было легко. И нелегко в то же время. Нас часто спрашивали: как вы уживаетесь – «два медведя в одной берлоге»? Уживались. Ещё одно стихотворение прочитаю, оно о нас с ней:

Мы с тобой не пара, а чета.

Я не знаю, как это случилось.

Просто небо ласково лучилось

В капельке на краешке листа

В день, любезный сердцу и душе.

Образ наш запечатлён навеки

Где-то там, где молодые реки

Не стареют, мудрые уже…»

На вечер памяти Татьяны Мироновой пришли её собратья по писательскому «цеху», коллеги по журналистской работе, университетские друзья. Каждый получил в подарок от члена Союза писателей России Александра Семёнова книгу стихов Татьяны Мироновой «И увижу сон я золотой…» (2001, Иркутск), за который автор была удостоена премии губернатора Иркутской области.

Фото Натальи ПОПОВОЙ

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