Владислав Свердлов и коллектив МУП «Центральный рынок» вышли на субботник

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Во всех районах Иркутска 27 апреля прошел общегородской субботник, на который вышли более 34 тысяч человек. И, конечно, в стороне не остались депутат думы Иркутска, директор МУП «Центральный рынок» Владислав Свердлов и его единомышленники.
Они привели в порядок дворы в его округе на улицах Трилиссера, Красноказачьей, Трудовой, Депутатской и так далее.
– На шести адресах работают группы по шесть человек – мои друзья, единомышленники, – рассказывает Владислав Свердлов. – На округе мы такой субботник проводим уже восьмой год подряд – и в пятом, и в шестом созыве думы. Но даже если кто-то увидит здесь политическую подоплеку – никто же не отменял то, что нужно что-то делать для двора, для людей. Дебаты – это хорошо, разговоры – замечательно, но дело-то должно делаться. И мы его делаем – чего всем другим желаем.
Сам депутат, рассказывая об этом, красит ступеньки горки на детской площадке во дворе дома по адресу Депутатская, 15. Стертые серые деревянные ступеньки начинают радовать местных жителей ярким синим цветом. Единомышленники Владислава Свердлова красят в разные цвета турники, лавочки, машинки и другие объекты в большом дворе, куда выходят подъезды нескольких домов. Благодарные жители радостно следят за тем, как эта территория преображается.
– Я для себя избрал в эти восемь лет определенное направление для субботника – покраску детских площадок, приведение их в порядок – если где-то оторвана доска, нужно починить лавочки, подварить и так далее, – говорит он. – Вот здесь на горке ступеньки шатаются – у меня друг сейчас поехал за саморезами, приедет и починим.
При этом депутат уверен, что участие в субботнике, в приведении в порядок родного города – это абсолютно естественно, к этому должен подключаться любой неравнодушный житель.
– Получается, что администрация убирает мусор, мы – красим, жильцы выходят – убирают старую траву, то есть каждому достается какой-то сегмент – и получается, что общее дело очень хорошо сделано, все чисто, убрано покрашено, – говорит Владислав Свердлов. – Считаю, что это в порядке вещей – выйти, сделать свой двор чище, красивее. Купить банку краски и кисточку – это не большие деньги. Да и вообще – обманывать людей нельзя. Если ты говорил им, что все будет чисто в округе – значит так и должно быть.
Он также рассказывает, что в этот же день приводится в порядок и территория вокруг Центрального рынка. Но там делалось все на более профессиональном уровне.
Отдельно Владислав Свердлов отмечает особую значимость уборки Иркутска накануне Пасхи и перед предстоящим Днем Победы.
– Уж к 9 мая должно быть не только чисто внутри и снаружи, но мы должны быть еще и морально подготовлены, – говорит он. – Пользуясь случаем, хочу поздравить горожан, а прежде всего – ветеранов Великой Отечественной войны, людей, которые передают нам свой огромный трудовой, моральный, патриотичный опыт. И мы должны быть готовы поздравить их в торжественной обстановке, и город должен быть готов к параду. Я вижу, что накануне этого великого праздника и мои коллеги-депутаты, и администрация Иркутска активно организуют уборку, вывозку мусора, посадку кустарников. И мы чуть-чуть помогаем, насколько можем. Мы расстаемся с депутатом, а он продолжает делать свое естественное, на его взгляд, но бесценное для города дело – красить детскую площадку, чтобы вскоре ребята могли проводить время в обновленной, яркой игровой зоне.
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