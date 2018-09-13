Вы подарили нам рай

Целых десять дней, с 27 августа по 6 сентября, 42 человека – пенсионеры, ветераны и инвалиды Иркутска отдыхали на базе отдыха «Курма», в этом райском уголке, созданном министерством и центром социального обслуживания населения. Мы от всей души выражаем самую искреннюю благодарность всем сотрудникам центра за заботу, благородный и очень нужный нелёгкий труд, за доброту сердец и чуткость души, за понимание и индивидуальный подход к каждому. А также благодарим за отличные условия, созданные здесь для отдыха и реабилитации пожилых людей.

На этой прекрасной базе мы всегда ощущали внимательное отношение и душевную заботу. С первых минут пребывания мы почувствовали, как умело и грамотно организована здесь работа. Ведь от слаженности и организованности всего коллектива зависит, как будет проходить отдых пациентов, с каким настроением и в каком состоянии здоровья они поедут домой. Директор базы отдыха Ирина Юрьевна Фёдорова за многие годы работы здесь прекрасно всё это организовала и сумела создать плодотворную, дружественную атмосферу в коллективе.

Мы были просто в восторге от работников столовой под руководством заведующего А. С. Нестеренко за разнообразное и сбалансированное меню на все дни нашего отдыха. Особо хочется поблагодарить поваров О. В. Подкорытову и Т. В. Лалаеву. Какие супы, салаты, разные вторые блюда готовили их просто золотые руки! В полном восхищении мы были и от выпечки пекаря Виталия Юрьевича. Его пышные булочки, нежные творожники, румяные пироги так и прыгали к нам в рот. А молодые официантки Галочка и Анечка были всегда вежливы и внимательны, выполняли все наши просьбы и никогда не допускали задержек с подачей блюд. А благодаря самоотверженному труду горничных и уборщиц в наших корпусах было всегда чисто и уютно.

Искренне благодарим за усилия и старания в наполнении досуга в течение всего отдыха. Мы многому научились и были заняты чем-то полезным и интересным. Отдых наш был активным. Утро начиналось бодрящей зарядки с музыкальным сопровождением на спортивной площадке. Зарядку очень грамотно, с учётом нашего возраста и состояния здоровья, проводила Н. А. Лаптева. Всегда улыбчивая, доброжелательная, она шутками всегда поднимала нам настроение.

С большим удовольствием мы ходили и на музыкальные занятия к С. В. Дудкину. Он интересно рассказывал о казаках, знаменитых российских хорах, танцевальных коллективах, проводил праздники и смотры. Под его руководством мы даже научились петь в микрофон и создали свой хор из отдыхающих. По вечерам мы катались на лодках и катамаранах или на теплоходе по Курминскому заливу. Наш капитан, В. В. Луценко, рассказывал нам об истории возникновения этого залива, об интересных событиях, с ним связанных, и о самом теплоходе.

Все праздники нам с большой фантазией организовывала О. В. Лысцова, правая рука директора, а за состоянием нашего здоровья постоянно следила наш врач Наталья Геннадьевна. Но благодаря такой заботе и такому отдыху у нас и болеть-то времени и желания не было. У многих из нас там даже начали открываться неведомые ранее таланты. Мы научились рисовать красками и смогли даже блеснуть своими «шедеврами» – натюрмортами и пейзажами с видами сибирской природы перед своими товарищами.

Так что от всех отдыхающих нашей многочисленной группы ещё раз хотим поблагодарить коллектив базы отдыха «Курма» за отличный труд и заботу о нашем брате – пенсионере. Наш отдых был запоминающийся, надеемся, что сумеем повторить его в следующее лето.

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