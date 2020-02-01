«Вам стукнуло 95?! – Надо нас предупреждать!!!»

Видимо, это кредо работы Правобережного округа совета ветеранов.

Моей маме, Балаян Тамаре Алексеевне, недавно исполнилось 95 лет. Всю жизнь она занималась общественной деятельностью. Её муж, подполковник, ветеран ВОВ, участник помимо Отечественной ещё двух войн – с Японией и Кореей. Он не сидел дома, и она ездила вместе с ним по местам его службы. Потом они осели, и мама до пенсии работала библиотекарем воинской части. Организовывала встречи солдат и офицеров с писателями, героями войны и тыла, общественными деятелями. Когда военная часть была расформирована, она заняла место председателя Совета ветеранов одного из подразделений Октябрьского района и проработала там на общественных началах около 20 лет. Наша семья была в курсе всех ее подопечных: кто как живет, к кому она ходила по домам и раздавала билеты на спектакли и концерты, подарки на праздники. Иногда мама жаловалась, что уже очень скромны были те подарки, и на свои деньги что-то докупала.

Эта работа определяла ее жизнь, поэтому, когда ей пришлось уйти в 90 лет (и болезнь, и переезд ко мне в другой район), она затосковала. Я поставила ее на учет в Совете ветеранов Кировского района и его председатель, Преловский Владимир Ильич, сразу обратил мое внимание на то, что со всеми вопросами надо обращаться к секретарю – Марии Петровне. При первом посещении в 2017 году на мой вопрос: будет ли маме поздравление в газете «Мои года», которую она читает, мне был сделан выговор о том, что «Вас много, а я одна, и предупреждать надо за месяц». С опозданием, но маму все же поздравили и дали билет на концерт, который она с удовольствием посетила.

Ежегодно за месяц я напоминаю Марии Петровне о дне рождении мамы. В 2019 году также я позвонила ей и напомнила о юбилее. Знакомые меня заранее предупредили, что с таким юбилеем могут прийти поздравлять из различных организаций, и мне необходимо в этот день быть дома. Что я и сделала. В день юбилея, 25 декабря, мы позвонили Марии Петровне, чтобы сориентироваться, кто и в какое время придет поздравлять нашу бабушку с юбилеем. И вот выяснилось, что она опять не в курсе нашего юбилея, никаких поздравлений не планируется, и даже очень удивилась, что мамы опять нет в списках администрации Иркутска. А потом она в грубой форме сказала, что никто поздравлять бабушку и не собирался, и сообщила, что мы мешаем ей работать, а её маме тоже 94 года. Потом она посоветовала нам позвонить председателю Преловскому В. И. (видимо, точно знала, что в этот день его на месте не будет). И действительно, на более чем 20 наших звонков в течение дня так никто и не ответил.

Мне и ранее говорили, что лучше не ждать внимания работников этого совета, а проще самим купить подарок и поздравить своего родственника якобы от их имени.

Я, конечно же, желаю матери Марии Петровны лучшего настроения в день юбилея, чем было у моей мамы. Моя мама не нуждается в финансовой поддержке, но неужели было так сложно оказать внимание пожилому человеку? В чём тогда вообще основная функция Совета ветеранов?

P. S. А со следующим днём рождения нашей мамы и бабушки мы уже решили: в поздравлении от общественности сами подпишем: «Кировский Совет ветеранов».

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