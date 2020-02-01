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«Вам стукнуло 95?! – Надо нас предупреждать!!!»
Алина СТОМ   
01 Февраля 2020 г.
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Видимо, это кредо работы Правобережного округа совета ветеранов.

«Вам стукнуло 95?! – Надо нас предупреждать!!!»

Моей маме, Балаян Тамаре Алексеевне, недавно исполнилось 95 лет. Всю жизнь она занималась общественной деятельностью. Её муж, подполковник, ветеран ВОВ, участник помимо Отечественной ещё двух войн – с Японией и Кореей. Он не сидел дома, и она ездила вместе с ним по местам его службы. Потом они осели, и мама до пенсии работала библиотекарем воинской части. Организовывала встречи солдат и офицеров с писателями, героями войны и тыла, общественными деятелями. Когда военная часть была расформирована, она заняла место председателя Совета ветеранов одного из подразделений Октябрьского района и проработала там на общественных началах около 20 лет. Наша семья была в курсе всех ее подопечных: кто как живет, к кому она ходила по домам и раздавала билеты на спектакли и концерты, подарки на праздники. Иногда мама жаловалась, что уже очень скромны были те подарки, и на свои деньги что-то докупала.

Эта работа определяла ее жизнь, поэтому, когда ей пришлось уйти в 90 лет (и болезнь, и переезд ко мне в другой район), она затосковала. Я поставила ее на учет в Совете ветеранов Кировского района и его председатель, Преловский Владимир Ильич, сразу обратил мое внимание на то, что со всеми вопросами надо обращаться к секретарю – Марии Петровне. При первом посещении в 2017 году на мой вопрос: будет ли маме поздравление в газете «Мои года», которую она читает, мне был сделан выговор о том, что «Вас много, а я одна, и предупреждать надо за месяц». С опозданием, но маму все же поздравили и дали билет на концерт, который она с удовольствием посетила.

Ежегодно за месяц я напоминаю Марии Петровне о дне рождении мамы. В 2019 году также я позвонила ей и напомнила о юбилее. Знакомые меня заранее предупредили, что с таким юбилеем могут прийти поздравлять из различных организаций, и мне необходимо в этот день быть дома. Что я и сделала. В день юбилея, 25 декабря, мы позвонили Марии Петровне, чтобы сориентироваться, кто и в какое время придет поздравлять нашу бабушку с юбилеем. И вот выяснилось, что она опять не в курсе нашего юбилея, никаких поздравлений не планируется, и даже очень удивилась, что мамы опять нет в списках администрации Иркутска. А потом она в грубой форме сказала, что никто поздравлять бабушку и не собирался, и сообщила, что мы мешаем ей работать, а её маме тоже 94 года. Потом она посоветовала нам позвонить председателю Преловскому В. И. (видимо, точно знала, что в этот день его на месте не будет). И действительно, на более чем 20 наших звонков в течение дня так никто и не ответил.

Мне и ранее говорили, что лучше не ждать внимания работников этого совета, а проще самим купить подарок и поздравить своего родственника якобы от их имени.

Я, конечно же, желаю матери Марии Петровны лучшего настроения в день юбилея, чем было у моей мамы. Моя мама не нуждается в финансовой поддержке, но неужели было так сложно оказать внимание пожилому человеку? В чём тогда вообще основная функция Совета ветеранов?

P. S. А со следующим днём рождения нашей мамы и бабушки мы уже решили: в поздравлении от общественности сами подпишем: «Кировский Совет ветеранов».

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