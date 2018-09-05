«Уповая на вышнюю волю…»

15 сентября исполняется 80 лет Андрею Григорьевичу Румянцеву. «Перевал» не раз обращался к его творчеству в последние годы: и в связи с выходом книг об Александре Вампилове и Валентине Распутине в серии «Жизнь замечательных людей» (издательство «Молодая гвардия»), и в связи с выходом его поэтической книги «От сосны до звезды» в Иркутске.
Поздравляем юбиляра и его многочисленных читателей!
Мгновения жизни переливаются в стихи – это жизнь поэта. Она вся переливается в стихи, если поэт умел. Просто нет необходимости записывать всё, ведь слова повторяются, то есть повторяются события.
Перед всяким поэтом – его стихия, море, из которого он, когда наудачу, а когда с заметной страстью и волнением может вытянуть свой заветный, искрящийся рыбой невод.
За домом – поле да тайга,
Дорога да погост в лесочке,
Овражек, тонущий в песочке.
А дальше – влажные луга,
Байкал, крутые берега
Да в море дальних лодок точки...
Андрей Румянцев родился в прибайкальском селе Шерашово, помогал родителям – добывал омуль, пас колхозных коней, выращивал и убирал урожай. Он окончил среднюю школу с одними пятёрками и поступил на историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета. Рядом с ним учились многие, ставшие знаменитыми, писатели. В первую очередь это Александр Вампилов, Ким Балков, Валентин Распутин. Им было доверено прозаическое слово, а Андрею Румянцеву – поэтическое. Вампилов и Балков тоже писали стихи, но он один пронёс поэзию сквозь годы. Таким оказался склад его души.
Андрей Румянцев написал много литературоведческих очерков и книг о русской классике; в 2017 г. в Улан-Удэ у него вышла на двух языках книга о писателях Бурятии «Певцы родной земли». Он преподавал в московском Литературном институте им. М. Горького, пятнадцать лет руководил писательскими организациями в Иркутске, до этого пятнадцать лет проработал первым заместителем председателя Гостелерадио Бурятии, но поэзия была и есть дело его жизни.
Поэзия земная – он написал о детстве, о родителях, о простых людях, всегда дожидаясь своей, ни на чью не похожей интонации, чтобы взяться за перо. Следующие строки, скорее, метафора его поэтического пути:
И кто-то лёгкий, тихий, осторожный,
Незримым колокольчиком звеня,
Слепою тропкой,
Может быть, острожной,
Как мать ребёнка, смело вёл меня...
Он посвятил стихи своему кругу имён – Пушкину, Есенину, Рубцову, Вампилову, Балкову, Распутину. Чем видятся ему русские книги, он выразил в стихах памяти поэта Владимира Соколова:
Когда он вышел в путь, с его чудной страницы,
Лежавшей, может быть, у самого окна,
Вспорхнули к потолку и вдруг запели птицы,
И прянула с небес всей жизни глубина...
Выносливый и сильный, здоровый и крепкий от природы – родительской и Байкала, поэт Андрей Румянцев оказался тонким лириком, его слово проникновенно и сильно в раздумьях о России, а к родной земле он обращается с признательной нежностью.
В преддверии его юбилея, который будет отмечаться в Иркутске в 2018 году, по решению Издательского совета Иркутского Дома литераторов вышла книга его стихов «От сосны до звезды», вбирающая многошумные земные края и небесную синь.
Это наша земная отрада –
Благодарной душой отвечать
Юным веткам весеннего сада,
Научившимся небо качать, –
пишет Андрей Румянцев, соединяя небесный и земной просторы. Читателю открывается суть названия книги. Сибирским соснам, хранительницам тепла и любви прибайкальских сёл и берегов, кланяется поэт, «уповая на вышнюю волю».
Стихам его место в любом доме, они чисты и сильны, это русская классика в её современном выражении.
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