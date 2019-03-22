125-летний юбилей Ивано-Матрёнинской детской больницы уже не за горам, и накануне его хочется вспомнить её выдающихся работников.

Заболевания челюстно-лицевой области всегда связано с болью, и не только физической. Представляете, какой шок испытывают родители, когда у их ребёнка обнаруживается врождённая беда, например, расщелина верхней губы и нёба. И здесь на помощь приходят челюстно-лицевые хирурги. Они возвращают улыбку, причём не только ребёнку, но и его родителям.

Первым таким хирургом в «Матрёшке» была В. В. Воробьёва. Она пришла сюда в 1955 году, окончив стоматологический факультет Иркутского мединститута и клиническую ординатуру.

Ликвидация врождённого порока развития – это не только длительная по времени операция, но и требующая от хирурга великого умения, чтобы, выкроив ткани, заново сшить их, устранив дефект. Валентина Васильевна оперировала виртуозно. Но она была не просто хирургом, а ещё и добрым человеком с ранимой душой и большим сердцем.

В. В.Воробьёва

Помню случай из её практики, который без слёз нельзя было слушать. В больницу из района доставили малыша, одного. У него была расщелина верхней губы и твёрдого нёба. В народе такую аномалию в развитии называют волчьей пастью. В направлении было указано, что родители отказались от ребёнка. Оперировать нужно было как можно скорее, но этот маленький человечек, попав в детский коллектив, начал болеть респираторными заболеваниями. И пока ребёнок переходил из одного отделения больницы в другое, весь персонал больницы опекал его как родного – занимались с ним и играли, приносили для него из дома игрушки и вещи.

Операция прошла успешно. Вскоре ребёнок поправился, уже самостоятельно кушал, заметно подрос и... стал готовиться к переводу в детский дом. Валентина Васильевна не могла смириться с тем, что где-то у него есть родители, которые отказались от такого доброго, милого и теперь уже такого красивого ребёнка. Она написала на их адрес мягкое, но «ругательное» письмо, и вскоре в больнице появились счастливые родители вместе со старшим сыном. Оказалось, что их обманули, сказав, что ребёнок умер. И всё это время они очень переживали, каждый месяц в день рождения вспоминали и поминали его. Трудно передать, какую радость тогда испытали и родители, и Валентина Васильевна, и весь медперсонал нашей больницы. Вот так благодаря неравнодушию нашего хирурга состоялась счастливая семья!

В 1972 году все койки для стоматологических больных (так их тогда называли) перевели в наше ЛОР-отделение. Какое же это было удовольствие работать рядом с Валентиной Васильевной, этим добрым наставником, чутким педагогом, очень требовательным к себе и кристально честным человеком, умеющим быть серьёзной в работе и шутить во время отдыха. Она сочиняла стихи, и когда кто-то в день рождения получал рифмованное поздравление, было всегда приятно.

Д. Д. Лысенко

В 1980 году в нашей больнице было открыто уже самостоятельное отделение челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ). Возглавил его Д. Д. Лысенко. После окончания стоматологического факультета Иркутского мединститута в 1973 году, а затем и ординатуры в Москве, Дмитрий Демьянович стал вместе с Валентиной Васильевной великолепным организатором этого такого нужного для здоровья и красоты людей отделения.

Нужно было видеть, с каким доверием дети подавали ему руку для приветствия, будь то тринадцатилетний подросток или трёхлетний малыш! Дмитрий Демьянович знал по имени-отчеству каждую из мам своих маленьких пациентов, доверительно рассказывал им о том, что будет изменено у их детей во время операции, как будет проходить лечение. И люди отвечали ему своей признательностью. Доктор Лысенко мог «заговорить» любого пациента, и боль, которую нужно было перетерпеть, становилась почти незаметной.

Сейчас Д. Д. Лысенко работает уже в другом лечебном учреждении. Давно нет с нами и В. В. Воробьёвой. Но все сотрудники нашей больницы всегда будут помнить громкий и приветливый голос Дмитрия Демьяновича, доброту широкой души Валентины Васильевны. Коллектив не теряет с ними и их родственниками связи: поздравляет с праздниками и просто общается и с Дмитрием Демьяновичем, и с дочерью Валентины Васильевны. За вклад в дело развития медицинской помощи детям врач высшей категории Д. Д. Лысенко награждён знаком «Отличник здравоохранения», имеет высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Немалый вклад в работу отделения внёс и сотрудник стоматологической кафедры медицинского университета, доктор медицинских наук Анатолий Трофимович Карнаухов. Сейчас он преподаёт в медицинском университете.

Достойно продолжает начатое в прошлом веке дело по восстановлению патологии лица и О. Н. Белых. Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, ответственный и требовательный, но в тоже время весьма жизнерадостный человек, Ольга Николаевна много оперирует, легко находит общий язык с детьми и их родителями.

С 2011 года в Иркутске стала проводиться благотворительная акция «Операция улыбка». Её осуществляет международная благотворительная ассоциация Operation Smile. Бригада врачей, хирургов и анестезиологов из разных стран (Италия, Индия, США и др.) в свой отпуск отправляются по всему свету, проводят бесплатные операции и зажигают улыбки на лицах детей. Ольга Николаевна является аккредитованным хирургом и волонтёром этой организации. Ей, помимо многих городов России, приходилось работать в Индии, Монголии, Ташкенте.

В 2015 году, когда Ивано-Матрёнинская детская больница праздновала свой 120-летний юбилей, волонтёры смогли осмотреть 120 детей и провели 64 хирургических операции по ликвидации у них врождённого дефекта. Такой рекорд был достигнут впервые – раньше оперировали не более сорока детей. По высказыванию Оксаны Геннадьевны Кондрашиной, заведующей анестезиологическим отделением, которая тоже является аккредитованным членом ассоциации Operation Smile, открытие нового операционного блока в нашей больнице помогло организовать проведение операций сразу на трёх столах. Анестезиологи изменили тактику подачи наркоза. И теперь уже через полчаса после операции ребёнок может увидеться с мамой, а ещё через час может уже пить и есть. В результате исключается риск осложнений анестезии в послеоперационном периоде, быстрее проходит послеоперационная реабилитация.

О. Н. Белых в Индии: «Вот такие мы стали красивые»

«Операция улыбка» существует за счёт пожертвований от частных лиц и компаний. Весь медицинский персонал – это волонтёры, бесплатно предоставляющие свои знания и опыт в свободное время. Мы гордимся, что среди добровольцев, дарящих улыбку детям, есть и наши врачи. И надеемся, что в следующий юбилейный для больницы год вновь будет проведена такая вот замечательная акция.

В настоящее время заведующим челюстно-лицевым отделением Ивано-Матрёнинской детской больницы является Владимир Ильич Колбасеев, выпускник Иркутского медицинского университета, врач высшей категории. Он, посвятив себя профессии хирурга-стоматолога, много работает и в экстренной стоматологической службе. Наличие кабинета экстренной помощи в составе отделения ЧЛХ позволяет предотвратить массу осложнений при заболевании челюстно-лицевой системы. Сюда при необходимости иногда обращается и персонал больницы, и Владимир не отказывает в своей помощи никому.

Работа врачей отделения, конечно же, невозможна без надёжных помощников – медицинских сестёр. И здесь сложился стабильный в основном коллектив. По нескольку десятков лет в отделении работает старшая медицинская сестра Л. Ф. Буторина, сёстры милосердия Н. В. Немчинова, Н. В. Кондратюк, Л. Ф. Быстрова. И всех их объединяет любовь к детям, доброта, дисциплинированность и большая ответственность.

Успехов вам, дорогие коллеги, в вашем нелёгком, но таком нужном и гуманном труде, как поправка здоровья наших ребятишек! Зажигайте и дальше им на лицах обаятельные улыбки! Здоровья вам самим, благополучия вашим семьям и всего-всего только самого доброго!

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