Учитель и учёный по милости судьбы

К 100-летию доктора педагогических наук, одного из основоположников сибирской школы педагогики, профессора Александра Ивановича Дулова.

...И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями

Крылья выращены не были,

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен,

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя.

Вероника Тушнова

«Порядочность и честность, работоспособность и энергия», – вот те слова, которые мы слышим всякий раз, когда речь заходит об Александре Ивановиче Дулове. Каждый из его учеников в первую очередь отмечает высокие нравственные качества Александра Ивановича, его человечность, его умение общаться с людьми, его неиссякаемую доброту, граничащую с необыкновенно высоким уровнем профессионализма. Это был удивительный человек, настоящий мастер, Человек и Учитель с большой буквы.

2018 год – юбилейный для А. И. Дулова, 1 сентября ему исполнилось бы 100 лет. В связи с этим значимым событием хочу поделиться своими воспоминаниями об Александре Ивановиче как о дорогом человеке и учителе, о лучших годах совместной работы.

Где же истоки его характера, как начинался его подвижнический путь?

А. И. Дулов родился в селе Знаменка Жигаловского района Иркутской области. В 1936 году поступил в Иркутский государственный университет и сразу был направлен на учительскую работу в Любавинскую среднюю школу Читинской области. В 1939 году его призывают в армию, а в 1941 году он в звании младшего лейтенанта был мобилизован на фронт. В 1942 году в сражении за Калугу командир стрелкового взвода А. И. Дулов был тяжело ранен и демобилизован. Ещё не оправившись от ранения, он вернулся к педагогической работе в Хапчиранской средней школе Читинской области, в которой сначала работал учителем физики, математики, химии и военного дела, а затем и директором. Позднее возглавлял Иркутские школы № 14, 15. Во время своего директорствования Александр Иванович проводил научно-исследовательскую работу, успешно защитил кандидатскую диссертацию. В дальнейшем учёный заведовал кафедрой педагогики Иркутского государственного педагогического института иностранных языков, а затем с 1953 по 1958 годы работал ректором этого института.

В 1960 году Александр Иванович был избран заведующим кафедрой педагогики своего вуза, а в 1973 году защитил докторскую диссертацию «Нравственное воспитание учащихся в процессе обучения». Вскоре ему было присвоено звание профессора.

А. И. Дулов – основатель Восточно-Сибирской лаборатории проблем нравственного воспитания при АПН СССР, которой бессменно руководил более 25 лет. Учителя, руководители школ, преподаватели вузов Иркутской, Читинской областей, Хабаровского, Красноярского края были вовлечены в работу лаборатории. На традиционные годичные собрания съезжались практики, которые представляли результаты своих исследований по актуальным вопросам воспитания. Ежегодно лаборатория издавала сборники научных статей по материалам исследований.

Трудно переоценить вклад Александра Ивановича в развитие отечественной педагогической науки. Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения, которой он занимался, не теряет своей важности и в настоящее время. Все труды профессора проникнуты глубокой мыслью о воспитании как о творческом процессе. Им опубликовано более 113 научных работ; два учебника по педагогике и монография «Научно-педагогическая школа», обобщающая научное наследие ученого.

Книги Дулова «Содержание, формы и методы работы классного руководителя», «Основы нравственного воспитания в процессе обучения» были переведены на несколько европейских и восточных языков. Александр Иванович подготовил более 30 кандидатов педагогических наук и был консультантом у нескольких докторов педагогических наук. В научных кругах слово Дулова было авторитетным.

Вспоминая Александра Ивановича, хочу сказать несколько тёплых слов о кафедре педагогики ИГПИ, которую он возглавлял, и где мне посчастливилось работать. Кафедра была укомплектована сильными педагогическими кадрами, имевшими большой практический опыт: учителя, директора, завучи, в их числе В. Ф. Бехтерев, Е. Н. Вольский, Н. А. Кичатинова, Ю. К. Лазичная, В. Г. Бурдуковская, О. А. Лапина, В. П. Калужина и другие. Коллектив кафедры отличался высокой работоспособностью, атмосферой взаимоуважения и взаимовыручки, стремлением к профессиональному росту. Профессор Дулов учил нас педагогическому мастерству (все его занятия были «открытыми»); научной выверенности и основательности преподавания; аналитическому разбору занятий. Занятия преподавателей кафедры по педагогическим дисциплинам отличались практической направленностью и разнообразием методических форм: инструктивно-методический лагерь, непрерывная педагогическая практика в школе, летняя педагогическая практика в пионерских лагерях. Студенты пединститута получали качественное профессиональное образование и были подготовлены к сложной, многогранной деятельности учителя.

Александр Иванович учил нас жизни, формировал общественную активность. Преподаватели кафедры участвовали в областных и городских комиссиях по проверке учебно-воспитательного процесса; оказывали методическую помощь педагогическим коллективам; выступали на педагогических советах, городских семинарах и т.д.

В то время широко проводилась профориентационная работа: мы встречались с учениками школ, рассказывали им о трудностях профессии учителя. Без сомнения, такая работа способствовала более осознанному выбору профессии.

Кафедра тесно сотрудничала со смежными кафедрами ИГУ, ИГПИИЯ; со школами через участие в научных конференциях, методических семинарах, августовских педагогических чтениях и т. д. Кафедра развивалась как научно-педагогический центр. Руководитель кафедры, опережая время, выступал с новыми идеями, которые впоследствии развивались сибирской научной педагогической школой и внедрялись в практику.

Жизнь Александра Ивановича не была ограничена только научными интересами: он, как говорится, построил дом (даже собственноручно сложил печь), посадил деревья, вместе с супругой Ксенией Алексеевной вырастил прекрасных детей и внуков. Дочери Александра Ивановича продолжили его дело, став педагогами: Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, была директором школы № 57 Иркутска, доцентом кафедры ИГУ; Валентина Александровна, актриса, преподавала в Иркутском театральном училище; Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, академик АГН, возглавляла кафедру педагогики, была проректором ИГПИИЯ, заведовала кафедрой воспитания Иркутского института повышения квалификации работников образования.

Дело Александра Ивановича продолжили его многочисленные ученики, которые состоялись как учёные, преподаватели и руководители. Например, Л. П. Кичатинов был деканом филологического факультета и ректором ИГПИ; А. П. Макаровская заведовала кафедрой педагогики и методики начального обучения; Л. Г. Токарская работала деканом факультета педагогики и методики дошкольного обучения ИГПИ; Р. М. Аршинская была директором московской школы; Г. И. Кокташева была деканом факультета общественных профессий и заместителем декана факультета немецкого языка ИГПИИЯ...

Имена всех учеников и последователей дела Александра Ивановича перечислять можно бесконечно, все они внесли свой посильный вклад в развитие педагогической науки и советской школы.

Александр Иванович прожил свою жизнь достойно. Его боевой и научный путь отмечен орденами и медалями Великой Отечественной войны, знаками отличия народного образования и просвещения, медалью К. Д. Ушинского.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ