Турнир памяти Льва Перминова: играют все!

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С 30 августа по 1 сентября в Иркутске состоится 30-й, самый популярный и массовый турнир по мини-футболу памяти легендарного спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова.
Турнир, завоевавший огромную, поистине народную популярность, собирает свыше 80 любительских команд со всех уголков Приангарья. В нем участвуют начальники и подчиненные, академики и рядовые, политики и бизнесмены, отцы и дети, представляющие интересы крупных городов и маленьких поселков, разных предприятий и учреждений. Демократичность турнира – одна из привлекательных сторон плюс высокая организация и имя самого Льва Перминова.
«Внимание! Наш микрофон установлен на центральном стадионе «Труд». Я веду свой репортаж...» Это он, Лев Перминов, своим хрипловатым, взволнованным голосом приковывал к приемникам многотысячную аудиторию слушателей, влюблял в спорт тысячи молодых и пожилых людей, не оставлял равнодушными даже домохозяек.
Соревнования родились в 1990 году после кончины рыцаря пера и эфира, по инициативе журналиста Павла Кушкина, в то время возглавлявшего областную федерацию футбола. С 8 команд до 80 – таковы масштабы роста. Фантастика! Ни один футбольный турнир не может сравниться по массовости, географии и непрерывности проведения.
Постоянные участники – команды, представляющие железнодорожную магистраль. Отметились славные ребята с БАМА, из Улан-Удэ, Нижнеудинска, Вихоревки.
Особенно дружно железнодорожники вышли на старт в 2012 году во главе с командой Восточно-Сибирской дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин. В поддержку стартовали две команды «Локо» из Слюдянки и Тулуна. Играли достойно, пробившись в восьмерку сильнейших. Думается, это не предел, и почему бы не «выстрелить» в юбилейном, 30-м, турнире?
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