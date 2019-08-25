Турнир имени Льва Перминова: от окраин до окраин

Легендарный иркутский журналист и спортивный радиокомментатор, участник Великой Отечественной войны Лев Петрович Перминов родился 23 ноября 1922 года. Ушел от нас студеным январем 1990-го, и осенью того же года были организованы любительские соревнования по мини-футболу его памяти.

Турнир, не прерываясь ни разу, выдержал испытание временем, безденежьем и прочими неувязками, завоевав популярность и поистине народное признание. В нем участвует до 80 любительских коллективов со всех уголков нашего необъятного региона – от южного Байкальска до северного Бодайбо. Таковы география и масштабы этих уникальных баталий. Ныне, с 30 августа по 1 сентября, они пройдут в тридцатый раз.

Не ради «галочки»...

1990 год. Страна переживает тяжелейший период своей истории, все летит кувырком, рушится фундамент, на котором держались многие ценности, в том числе детский и массовый спорт. Провожая в последний путь Льва Петровича, я, в то время председатель областной федерации футбола, пообещал коллегам-журналистам организовать турнир памяти нашего друга и учителя. На проведение – копейки по сегодняшним меркам, в основном на скромные призы. Зато желания и энтузиазма – вагон, плюс моральная поддержка сверху – от радийных и спортивных руководителей. Если бы участники, а стартовало всего восемь команд, почувствовали фальшь со стороны организаторов, турнир на этом приказал бы долго жить, как нередко случается. Но все увидели, что соревнования задуманы не ради «галочки» в отчете. И пошло по нарастающей – 16, 30, 50, 80 коллективов... Турнир стал своим для людей разных возрастов и профессий, в нем участвует каждый желающий, независимо от прописки и должности. В каждый турнир вкладываются частица души и сердца. Постоянно помним, какой личности он посвящен. Лично для меня и многих-многих журналистов, работавших в газетах «Советская молодежь», «Восточно-Сибирская правда», на ТВ и радио, Лев Петрович был старшим товарищем и учителем.

«Хоть на край света, – наставлял он, – а к событию нужно поспеть раньше и первым передать репортаж. Это дело чести».

Солдат Победы

Турнир – не только игра в мяч, это прежде всего память о солдате Победы, дошедшего с боями до Берлина. Этим солдатам несколько поколений обязано тем, что живет под мирным небом. Лев Петрович храбро сражался, удостоившись боевых наград. За каждым орденом Красной Звезды и Великой Отечественной войны героические свершения. Вот, к примеру, выписка из наградного листа:

«Командир пулеметного взвода гвардии младший лейтенант Перминов проявил мужество и отвагу на плацдарме реки Нарев. С 5 по 7 октября 1944 года со своим взводом стойко удерживал рубеж, отбив атаки танков и уничтожив до взвода пехоты врага.

...В боях за город Марлов обеспечивал прикрытие наших войск от вражеской авиации, отбив десятки массированных налетов. Прямой наводкой уничтожил более пятидесяти огневых точек противника».

Сам Перминов из регалий отмечал медаль «За отвагу». Видимо, потому, что она отвечала его духу, характеру и жизненным принципам.

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«Я веду свой репортаж...»

Слегка хрипловатый и взволнованный голос приковывал к радиоприемникам и влюблял в спорт тысячи слушателей разных возрастов и профессий. Это был голос несравненного Льва Перминова, вошедшего в историю как лучший спортивный радиокомментатор минувшего столетия. И это накладывает на всех, кто причастен к турниру памяти, особую ответственность. Каждый год в канун соревнований на могиле Перминова мысленно спрашиваю себя: все ли мы сделали для того, чтобы предстоящий турнир стал лучше предыдущего? 29 турниров позади, и повода для сомнений пока не было, очень надеюсь, что и не будет.

Дважды приезжала на турнир родная сестра Перминова Галина Петровна Анисимова – участница Великой Отечественной. Воевать ушла 18-летней медсестрой в 1943 году, вернулась в победном 1945-м. Окончила консерваторию и всю жизнь вела уроки музыки в Улан-Удэ, где живет по сей день.

– Турнир – самая добрая память о человеке, оставившем яркий след на земле, – говорит она.

Чаще всего турнир выигрывали представители Братска, Ангарска, Иркутска, Тайшета, Тулуна. Увозили почетный трофей команды Усть-Кута и Бодайбо. В прошлом году кубок, учрежденный нашим знаменитым земляком Денисом Мацуевым, завоевал ангарский «Салют».

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